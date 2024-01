Grandioser Gerichts-Thriller über rätselhaften Tod könnte Oscar-Geschichte schreiben – jetzt die limitierte Heimkino-Edition sichern

Der französische Film Anatomie eines Falls gewann in Cannes die goldene Palme als bester Film. Hauptdarstellerin Sandra Hüller wird jetzt auch für den Oscar hochgehandelt und könnte damit Geschichte schreiben.

Mit Anatomie eines Falls ist der französischen Regisseurin Justine Triet (Sibyl - Therapie zwecklos) ein raffinierter Gerichtsfilm gelungen. Das packende Drehbuch von Triet und

Arthur Harari wird durch die schauspielerische Glanzleistung von Sandra Hüller ergänzt, die im Raum für gleich zwei Oscar-Nominierungen steht. Die deutsche Schauspielerin dürfte spätestens seit Toni Erdmann vielen bekannt sein. Das komödiantische Familiendrama wurde 2017 als bester fremdsprachiger Film in den USA nominiert.

Aktuell regnet es auch für Anatomie eines Falls jede Menge Preise. Der Gerichts-Thriller erscheint auf Blu-ray * mit Booklet und auf DVD *. Wer es bis zum Release am 29. Februar nicht mehr erwarten kann, kann den Film auch auf Amazon Prime * streamen.



Darum geht es in Anatomie eines Falls

Die Schriftstellerin Sandra lebt mit ihrer Familie seit zwei Jahren zurückgezogen in einem idyllischen Ort in den französischen Alpen. Eines Tages findet ihr elfjähriger Sohn seinen Vater tot am Fuße des Chalets vor. Mord, Selbstmord, ein Unfall – nichts kann ausgeschlossen oder bestätigt werden, doch für die Polizei wird Sandra schnell zur Hauptverdächtigen erklärt. In einem nervenaufreibenden Indizienprozess werden nach und nach die Ehe des Paares und die Umstände von Samuels Tod detailliert aufgedeckt.

Amazon Die limitierte Edition von Anatomie eines Skandals.

Was den Thriller so fesselnd macht, ist das Spiel mit den Vorurteilen der Figuren, denen nicht nur das Gericht unterlegen ist, sondern auch die Zuschauenden. Das Wort Anatomie trifft es perfekt, wenn Stück für Stück der Fall seziert wird, um die Ursache herauszufinden. In Cannes war der Film ein Abräumer und auch unsere Community wählt ihn auf Platz 3 der besten Filme aus dem Jahre 2023.

Anatomie eines Skandals könnte Oscar-Geschichte schreiben

Das hat es in 94 Jahren Oscar-Geschichte noch nie gegeben, dass eine Schauspielerin für gleich zwei fremdsprachige Filme nominiert wird. Ob es dieses Jahr so kommen wird, ist noch unklar, denn die Nominierungen stehen noch aus. Doch gerade nach den Auszeichnungen in Cannes für zwei Filme, in denen Sandra Hüller die Hauptrolle spielt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie von der Jury bedacht werden könnte. Für den amerikanischen Filmpreis steht sie als die beste Hauptdarstellerin in Anatomie eines Falls und in der Kategorie beste Nebendarstellerin in The Zone of Interest im Raum.



Ob Sandra Hüller wirklich mehrfach nominiert werden wird, erfahren wir voraussichtlich am 23. Januar. Am 10. März findet dann die Oscar-Verleihung statt und bis dahin kann man sich mit der Heimkinofassung schonmal in Stimmung bringen.

