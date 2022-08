Grey's Anatomy-Verschwörung: Sind denn wirklich ALLE im Krankenhaus mit Meredith verwandt?!

Grey's Anatomys absurder Krankenhaus-Stammbaum zeigt: So gut wie keiner kann sich einer Familienbeziehung mit Meredith entziehen.

Die langlebige Serie Grey's Anatomy hat ihre 18. Staffel hinter sich gebracht und steuert auf die 19. Season zu. Wer schon so lange dabei ist, nimmt mittlerweile vermutlich einfach hin, was für abgedrehte Dinge im Grey Sloan Hospital vor sich gehen. Doch wenn wir einmal kurz innehalten und darüber nachdenken, ist es schon ziemlich verrückt, dass Meredith inzwischen mit fast allen im Krankenhaus verwandt ist.



Grey's Anatomys-Stammbaum: In Staffel 1 war für Meredith alles noch so einfach

Erinnert ihr euch noch an das ganz frühe Grey's Anatomy? Zugegeben: Der Serienstart liegt jetzt mehr als 17 Jahre zurück, weshalb die Erinnerung derjenigen, die von Anfang an dabei waren, vielleicht so verschwommen ist wie das Blickfeld kurz vor der OP-Betäubung. Aber sicher habt ihr noch im Gedächtnis, dass damals alles relativ simpel war.

© ABC / Moviepilot Meredith Stammbaum in Staffel 1/2 von Grey's Anatomy

Meredith (Ellen Pompeo) kam als junge Medizin-Studentin ans (damals noch) Seattle Grace Hospital. Als Einzelkind hatte sie in den ersten zwei Staffeln "normale" Kolleg:innen und nur zwei Elternteile: Ellis Grey (Kate Burton) und Thatcher (Jeff Perry). So weit, so überschaubar.

Grey's Anatomys plötzliche Schwestern: Merediths Familie wächst horizontal

Aber je länger eine personalstarke Serie wie Grey's Anatomy läuft, desto mehr verbandeln sich ihre Charaktere. Allein Freundschaften reichen plötzlich nicht mehr aus, um die Dramatik in die Höhe zu treiben. Verwandtschaft erhöht die Anteilnahme, hieß die Devise. Und das bezog sich nicht nur auf Merediths irgendwann gefestigte Beziehung zu Post-it-Ehemann Derek Shepherd (Patrick Dempsey).

© ABC / Moviepilot Grey's Anatomys mittlere Staffeln: Merediths Verwandtschaft wächst horizontal

Stattdessen traten gleich drei aus dem Hut gezauberte neue Schwestern in Merediths Leben, um ihre Grey's Anatomy-Existenz zu bereichern. Lexie (Chyler Leigh) verdankte die Ärztin als Halbschwester ab Staffel 3 ihrem meist abwesenden Vater und dessen neuer Familie. Amelia (Caterina Scorsone) trat in Staffel 7/8 als "angeheiratete Schwester" (also Dereks Geschwisterkind) auf den Plan. Und Wunderkind Maggie (Kelly McCreary) entpuppte sich als zur Adoption freigegebenes Affären-Produkt von Mentor Richard und Merediths Mutter. Ja, langsam wurde es skurril. Und hierbei kehren wir die weiteren Geschwister der neuen Schwestern (die in der Serie keine größere Rolle spielten) schon gezielt unter den Teppich.

Verwandtschafts-Gau: Merediths Krankenhaus-Stammbaum explodiert (inklusive temporärer Inzucht)

Dass Meredith und Derek ein Kind (Zola) adoptierten und zwei (Bailey und Ellis) selbst bekamen, war anschließend noch das natürlichste Familienwachstum, wenn es um die Erweiterung des im Krankenhaus krankhaft um sich greifenden Grey's Anatomy-Stammbaums ging.



© ABC / Moviepilot Grey's Anatomy: Der Überblick geht verloren

Denn dadurch, dass sich auch die restlichen Paare ständig trennten und neue Partner suchten, ließ sich über drei Ecken bald zu fast jeder Person im weißen Kittel eine Meredith-Verwandtschaft herleiten.

Durch solche Verquickungen konnte es auch schon mal zu Grey's Anatomy-internem "Inzest" kommen: als die eine Zeit lang datenden Maggie und Jackson (Jesse Williams) durch ihre liierten Eltern Richard (James Pickens Jr.) und Catherine (Debbie Allen) plötzlich zu "Geschwistern" wurden. Machte das Meredith zur Mittäterin? War sie insgeheim durch Zeitreisen ihre eigene Großmutter? Nicht ganz. Aber gewundert hätte das zu diesem Zeitpunkt vermutlich niemanden mehr.

Nach Dereks Tod in Staffel 11 erweiterten wechselnde Love-Interests Merediths romantisches Spektrum. Sie konnte nur noch ein Ziel haben: Die Weltherrschaft durch Beziehungen zu erlangen. Und im Grey-Sloan-Hospital sollte alles anfangen. Wer nicht durch Heirat gefügig gemacht werden konnte, musste vor ihr als Mentorin zu Kreuze kriechen. Für den Krankenhaus-Nachwuchs war die unerreichbare Dr. Grey mit dem Spitznamen "Medusa" deshalb Monster und Mutter zugleich.

Die Grey's Anatomy-Verschwörung: Der aktuelle Familienstand in Staffel 18 gibt zu denken

Wurden diejenigen, die kein Familienverhältnis zu Meredith aufweisen konnten, genau deshalb aus der Serie geschrieben? Wir wissen es nicht. Auch wenn Ellen Pompeo einst unverhüllte Drohungen verlautbaren ließ: "Wer sich daneben benimmt, wird ermordet."

Beim Blick auf die wichtigsten Figuren von Grey's Anatomy am Ende von Staffel 18 scheint nun wirklich das ganze Personal mit Meredith Grey verwandtschaftlich verbunden (oder ihr unterworfen) zu sein – sei es nun angeheiratet, angeschieden, anbetrogen oder anderweitig angehangen. Der Großteil von Merediths älterer Blutsverwandtschaft hat mittlerweile das Zeitliche gesegnet. Was Meredith zur Matriarchin macht. Ihr Name steht ja sowieso schon auf dem Krankenhaus. Und auf der Serie. Zufall? Hat Merediths Anatomie schon immer darauf hingearbeitet?

© ABC Grey's Anatomy: Merediths diabolische Pläne unterm Mikroskop

Manche Grey's Anatomy-Verwandtschaften sind nach aktuellem Stand besser zu erkennen als andere, doch wir haben sie euch hergeleitet:

Zola, Bailey und Ellis sind Merediths drei Kinder, wobei Zola adoptiert ist

sind Merediths drei Kinder, wobei Zola adoptiert ist Maggie Pierce (Kelly McCreary) ist Merediths Halbschwester durch eine Affäre ihrer Mutter mit Richard Webber

(Kelly McCreary) ist Merediths Halbschwester durch eine Affäre ihrer Mutter mit Richard Webber Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) wurde als Geschwisterkind von Merediths verstorbenem Mann Derek auch zu ihrer "Schwester" (eigentlich Schwägerin)

(Caterina Scorsone) wurde als Geschwisterkind von Merediths verstorbenem Mann Derek auch zu ihrer "Schwester" (eigentlich Schwägerin) Miranda Bailey ( Chandra Wilson ) wurde als Patentante von Merediths Sohn Bailey in die Grey-Familie aufgenommen

Chandra Wilson wurde als Patentante von Merediths Sohn Bailey in die Grey-Familie aufgenommen Richard Webber (James Pickens Jr.) ist Merediths Ersatz-Vater, Affäre ihrer Mutter und Vater ihrer Halbschwester Maggie

(James Pickens Jr.) ist Merediths Ersatz-Vater, Affäre ihrer Mutter und Vater ihrer Halbschwester Maggie Catherine Avery (Debbie Allen) ist Merediths angeheiratete Stiefmutter durch "Affären-Vater" Richard

(Debbie Allen) ist Merediths angeheiratete Stiefmutter durch "Affären-Vater" Richard Owen Hunt (Kevin McKidd) ist der Ex-Mann von Merediths Schwägerin und weil "Tante" Amelia mit Leo verwandt ist, ist Meredith es wohl auch



(Kevin McKidd) ist der Ex-Mann von Merediths Schwägerin und weil "Tante" Amelia mit Leo verwandt ist, ist Meredith es wohl auch Teddy Altman (Kim Raver) ist nach Amelia Owens neue Frau und die Mutter von Merediths adoptiertem Schwägerinnen-Neffen Leo

(Kim Raver) ist nach Amelia Owens neue Frau und die Mutter von Merediths adoptiertem Schwägerinnen-Neffen Leo Atticus 'Link' Lincoln (Chris Carmack) ist der Ex-Freund von Merediths Schwägerin Amelia sowie Ex-Beinahe-Partner von Meredith selbst



(Chris Carmack) ist der Ex-Freund von Merediths Schwägerin Amelia sowie Ex-Beinahe-Partner von Meredith selbst Winston Ndugu (Anthony Hill) ist als Maggies Ehemann Merediths Schwager



(Anthony Hill) ist als Maggies Ehemann Merediths Schwager Nick Marsh (Scott Speedman) ist Merediths neuer Partner



Jo Wilson (Camilla Luddington) und Levi Schmitt (Jake Borelli) scheinen in Staffel 18 die einzigen verbliebenen Figuren im Hauptcast von Grey's Anatomy zu sein, für die Meredith immer nur Mentorin, aber nie Verwandte war. Stehen sie schon auf der Abschussliste? Oder wird es ein Umdenken geben?

Fest steht nämlich: In Staffel 19 kommen vier neue junge Ärzt:innen (Niko Terho, Midori Francis, Adelaide Kane und Harry Shum Jr.) ins Krankenhaus. Meredith wiederum will ihre Stunden (auf 8 Episoden) reduzieren. Ist der Stern der Greyschen Familien-Dynastie also im Sinken begriffen? Oder wird sie auch off-screen weiterhin die Fäden ziehen?

Grey's Anatomy im Podcast: Woher kommt der Erfolg?

Im Streamgestöber -Podcast zu Grey's Anatomy prüfen wir die langlebige Erfolgsserie auf ihre Vitalwerte:

Was lieben wir an Grey's Anatomy, was sind die Highlights aus über 16 Jahren, was nervt uns mittlerweile und warum können wir einfach nicht die Finger davon lassen?

