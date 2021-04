Großartiger Marvel- und Bond-Bösewicht in Indiana Jones 5: Hoffentlich spielt er eine völlig andere Rolle

Indiana Jones 5 hat sich soeben einen sehr gefragten Schauspieler gesichert. Nach Marvel, Star Wars und James Bond stürzt sich Mads Mikkelsen in ein Indy-Abenteuer.

Lange hat es gedauert. Jetzt nimmt Indiana Jones 5 richtig an Fahrt auf. Vor wenigen Tagen berichteten wir euch vom ersten großen Neuzugang zur Abenteuerreihe. Die fantastische Phoebe Waller-Bridge wird an der Seite von Harrison Ford zu sehen sein. Heute folgt der nächste Casting-Coup. Indiana Jones 5 sichert sich einen der aktuell gefragtesten Schauspieler in Hollywood.

Mads Mikkelsen stößt zum Cast von Indiana Jones 5

Die Rede ist von Mads Mikkelsen. Der dänische Schauspieler war in den vergangenen Jahren regelmäßig in den großen Franchises vertreten, von James Bond über Marvel bis hin zu Star Wars. Wie Deadline berichtet, schließt er sich dem Cast von Indiana Jones 5 an, genaue Details zu seiner Rolle wurden jedoch noch nicht verraten. Ein großartiger Zugang ist er aber definitiv.



Mikkelsen erlebt momentan ein absolutes Karrierehoch. Für seine Darbietung in Der Rausch wird er mit Schauspielpreisen überschüttet. Zudem fungiert er als Ersatz von Johnny Depp in der Phantastische Tierwesen-Reihe. Mads Mikkelsen wird als Gellert Grindelwald im Harry Potter-Universum den Zauberstab schwingen. Damit reiht er einen weiteren Bösewicht in seine Filmographie.



© Disney Mads Mikkelsen in Rogue One: A Star Wars Story

Bereits in James Bond 007 - Casino Royale und Doctor Strange verkörperte er richtig fiese Gegenspieler. Darüber hinaus erweckte er über den Lauf von drei Staffeln Dr. Hannibal Lecter im Fernsehen zu neuem Leben. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich Mikkelsen als Schurke in Indiana Jones 5 vorzustellen. Meine Hoffnung wäre dennoch, dass er nicht für die offensichtlichste Rolle gecastet wurde.

Indiana Jones 5: Mads Mikkelsen soll einen Guten spielen

Mads Mikkelsen ist ein Schauspieler, der selbst aus den unscheinbarsten Rollen sehr viel herausholen kann. Das hat er zum Beispiel in Rogue One: A Star Wars Story bewiesen, wo er nur für wenige Minuten zu sehen ist. Hier spielt er den Architekten des Todessterns, der in einem moralischen Dilemma steckt und die Seiten wechselt. Eine solche Rolle könnte ich mir auch für Indiana Jones 5 vorstellen.

Noch besser wäre es aber, wenn Mikkelsen eine von Anfang an gute Figur in Indiana Jones 5 spielt. Das würde den erfrischenden Ansatz des Films weitertragen, der durch das Phoebe Waller-Bridge-Casting deutlich wurde. Die Indiana Jones 5-Ankündigung der letzten Tage haben mehr als deutlich gemacht: Das wird kein müder Franchise-Nachtrag, sondern eine aufregende Erneuerung.

Indiana Jones 5 startet am 28. Juli 2022 im Kino. Regie führt James Mangold.

Was glaubt ihr, welche Rolle Mads Mikkelsen in Indiana Jones 5 spielt?