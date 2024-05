Große Free-TV-Premiere bei ProSieben: Geniale Superhelden-Neuerfindung nach Mega-Katastrophe

ProSieben zeigt heute Abend einen der besten Superheldenfilme der vergangenen Jahre. Inszeniert wurde er von dem brillanten Regisseur, der das DC-Universum in Zukunft lenken wird.

Eine der größten Blamagen in der zehnjährigen Geschichte des DC Extended Universe war Suicide Squad von 2016. Obwohl der Film aus finanzieller Sicht überzeugen konnte, steht er stellvertretend für die größte Schwäche des Franchise: Zu viele verschiedene Parteien wollen ihren Willen durchsetzen und am Ende kommt ein chaotischer Comic-Blockbuster ins Kino, der niemanden glücklich macht.

Bis heute wird Regisseur David Ayer (The Beekeeper) nicht müde zu betonen, wie anders sein Director's Cut des Films ausgesehen hätte. Vermutlich werden wir Ayers "richtigen" Suicide Squad aber niemals sehen. Dafür kam fünf Jahre später eine geniale Fortsetzung ins Kino: The Suicide Squad von James Gunn (Guardians of the Galaxy) löst jedes Versprechen ein, an dem der Vorgänger scheiterte.

Heute Abend feiert The Suicide Squad seine Free-TV-Premiere.

Einer der besten DC-Blockbuster: Bei The Suicide Squad zieht James Gunn alle Register seines Könnens

The Suicide Squad ist eine faszinierende Mischung aus Sequel und Soft-Reboot. Gunn bringt vertraute Figuren wie Harley Quinn (Margot Robbie), Rick Flag (Joel Kinnaman) und Amanda Waller (Viola Davis) zurück. Gleichzeitig definiert er das Team aus Anti-Held:innen neu, indem er vergessene DC-Charaktere wie Ratcatcher II (Daniela Melchior), Peacemaker (John Cena) und Polka-Dot Man (David Dastmalchian) einbaut.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Suicide Squad schauen:

The Suicide Squad - Trailer (Deutsch) HD

Angeführt wird der Suicide Squad dieses Mal von Bloodsport (Idris Elba), während von Deadshot (Will Smith) aus dem ersten Teil jegliche Spur fehlt. Sobald ein humanoider Hai auftaucht, stellt man aber sowieso keine Fragen mehr. King Shark (im Original gesprochen von Sylvester Stallone) fasst das Level an Absurdität, das Gunn beherzt bei der Inszenierung seines Films an den Tag legt, gut zusammen.

Im Gegensatz zu Ayers Suicide Squad fühlt sich Gunns Film an, als wäre er aus einem Guss. Hier können wir der klar ausformulierten Vision eines Filmemachers folgen, der seine eigene Stimme gefunden hat und diese selbst in millionenschweren Blockbuster-Produktionen erfolgreich durchsetzen kann, wie auch die Guardians of the Galaxy-Trilogie im Marvel Cinematic Universe beweist. Jetzt übernimmt Gunn DC.

Im Anschluss an The Suicide Squad brachte der Regisseur bei dem Streaming-Dienst Max (ehemals HBO Max) die Spin-off-Serie Peacemaker in Stellung. Die Verantwortlichen bei Warner waren dermaßen begeistert von seiner Arbeit, dass sie ihm das Zepter für das DC-Universum überreicht haben. Gemeinsam mit Produzent Peter Safran (The Conjuring Universe) leitet Gunn nun das große DC-Reboot in die Wege.

Nach dem DC Extended Universe (DCEU) erwartet uns das DC Universe (DCU). Der erste Film des Franchise wird von Gunn selbst inszeniert und kommt im Sommer 2025 ins Kino: Superman. Darüber hinaus soll bereits dieses Jahr die erste DCU-Serie in den USA bei Max starten. Ein genauer Terminplan wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben. Dafür exisitert bereits eine Liste mit kommenden DCU-Filmen und -Serien.

Wann läuft The Suicide Squad heute im TV?

The Suicide Squad läuft heute Abend am 20. Mai 2024 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:35 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 00:40 Uhr. Darüber hinaus zeigt ProSieben James Gunns DC-Kracher am 26. Mai 2024 um 23:15 Uhr ein drittes Mal.

Wenn ihr The Suicide Squad lieber unabhängig vom linearen TV-Programm schauen wollt, könnt ihr das ebenfalls tun. Joyn+ bietet den FIlm aktuell im Streaming-Abo an.

