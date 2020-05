Große Star Wars-Rückkehr: Das steckt hinter dem doppelten Boba Fett bei Disney+

Boba Fett wird in der 2. Staffel von The Mandalorian ins Star Wars-Universum zurückkehren. Neben Temuera Morrison soll auch Timothy Olyphant die unverkennbare Rüstung des Kopfgeldjägers tragen.

Seit knapp zwei Wochen wissen wir: Boba Fett wird in der 2. Staffel von The Mandalorian zurückkehren. Engagiert wurde niemand Geringeres als Temuera Morrison, der bereits im Zuge von Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger die Rolle von Jango Fett verkörperte. Ausgehend von einem Scoop seitens Slashfilm wird Morrison aber nicht der einzige Schauspieler sein, der in die Rüstung des legendären Kopfgeldjägers schlüpft.

Star Wars bei Disney+ : Über den Affiliate-Link könnt ihr ein Abo abschließen und damit Moviepilot unterstützen. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei uns einen Überblick über das komplette Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Offiziell bestätigt ist natürlich noch nichts. Schon am Wochenende verkündete allerdings der Hollywood Reporter , dass Deadwood-Star Timothy Olyphant in einer unbekannten Rolle für die 2. Staffel von The Mandalorian gecastet wurde. Slashfilm liefert nun konkrete Details zu seinem Auftritt. Für alle, die sich überraschen lassen wollen, sei an dieser Stelle jedoch eine vorsorgliche Spoiler-Warnung ausgesprochen.

Zwei Mal Boba Fett in The Mandalorian Staffel 2?

Ausgehend von der Slashfilm-Nachricht stülpt sich auch Timothy Olyphant in die Rüstung von Boba Fett über, ohne den Kopfgeldjäger jedoch direkt zu spielen. Stattdessen verkörpert er eine Figur namens Cobb Vanth, die in Chuck Wendigs Aftermath-Büchern ins Star Wars-Universum eingeführt wurde. Dort tritt er als Sheriff der Stadt Freetown auf, die sich auf einem nur allzu vertrauten Planeten befindet: Tatooine.

Der Trailer zu The Mandalorian:

The Mandalorian - S01 Trailer (Deutsch) HD

Auffällig ist besonders sein Erscheinungsbild: Cobb Vanth trägt eine mandalorianische Rüstung. Doch wie ist er in ihren Besitz gekommen? Ganz einfach: Eine Gruppe Jawas hat die Überreste von Jabbas Schiff nach den Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter geplündert und verkauft. Es wird davon ausgegangen, dass die grüne Rüstung, die Cobb Vanth dabei erworben hat, von Boba Fett stammt.

Wie passt Cobb Vanth in The Mandalorian Staffel 2?

Wie passt das alles mit The Mandalorian zusammen? Bereits am Ende der 5. Folge der 1. Staffel gab es eine kurze Szenen, in der sich eine unbekannte Figur der Söldnerin Fennec Shand (Ming-Na Wen) näherte, die von Toro Calican (Jake Cannavale) sterbend in der Wüste Tatooines zurückgelassen wurde. Wer genau auf die Tonspur geachtet hat, konnte Geräusche erkennen, die zu Boba Fetts Rüstung passen.

Zum Weiterlesen: The Mandalorian steuert auf eine kreative Sackgasse zu

Womöglich handelt es sich in diesem Moment aber gar nicht um den Kopfgeldjäger in persona, sondern eben um Cobb Vanth, der zu diesem Zeitpunkt im Besitz der Rüstung ist. Den Spekulationen können wir an dieser Stelle freien lauf lassen. Inzwischen wurden zwar jede Menge Figuren enthüllt, die in der 2. Staffel von The Mandalorian auftreten sollen, über die konkrete Handlung wissen wir aber so gut wie nichts.

© HBO Timothy Olyphant in Deadwood

Der Hollywood Reporter merkte in der ursprünglichen Casting-Meldung von Temuera Morrison an, dass Boba Fett nur eine kleine Rolle in der 2. Staffel von The Mandalorian inne hat. Vielleicht erwartet uns nur ein kurzer Flashback und es stellt sich heraus, dass die Figur den Sturz in die Sarlacc-Grube doch nicht überlebt hat. Denkbar wäre aber ebenso das Gegenteil und Boba Fett treibt in der Mando-Timeline sein Unwesen.

Zum Weiterlesen: Alle Infos zu The Mandalorian Staffel 2

In beiden Fällen wird jedoch spannend, wie genau er seine Rüstung verloren und mit was er sich in der Zwischenzeit gekleidet hat. Oder gab es womöglich sogar eine zweite Rüstung, die sich auf Jabbas Schiff versteckte? Bis wir darüber mehr wissen, müssen wir uns vermutlich aber bis zum Start der 2. Staffel von The Mandalorian gedulden. Die neuen Folgen sollen im Herbst auf Disney+ ihre Premiere feiern.

Podcast: Wird The Mandalorian den Erwartungen gerecht?

Die neue Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - steht ganz im Zeichen von The Mandalorian bei Disney+. Wir besprechen die 1. Staffel detailliert, inklusive der Frage, ob Baby Yoda für die Serie ein Gewinn ist.

Für den Podcast hat Jenny zwei große Star Wars-Fans eingeladen, Moviepilot-Redakteur Matthias und Kollege Tobias von FILMSTARTS und dem Podcast Leinwandliebe. Zu dritt diskutieren sie die Qualität der Serie und spekulieren über neue Figuren in der 2. Staffel.

Was sagt ihr zu den neusten Boba Fett-Entwicklungen bei The Mandalorian?