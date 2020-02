Große Überraschung: Disney bringt Musical-Erfolg Hamilton ins Kino

Lange Zeit war Hamilton nur exklusiv auf der Bühne zu sehen. Nun bringt Disney das erfolgreiche Musical von Lin-Manuel Mirana ins Kino - und zwar mit Original-Besetzung.

Aufregende Neuigkeiten für alle Musical-Fans: Disney bringt das erfolgreiche Musical Hamilton ins Kino, allerdings nicht in Form einer Verfilmung. Stattdessen sicherte sich das Studio für beachtliche 75 Millionen Dollar die Rechte an einer bereits existierenden Aufzeichnung aus dem Jahr 2016, wie Deadline berichtet.

Disney bringt Musical-Erfolg Hamilton ins Kino

Nachdem Hamilton bisher nur auf der Bühne zu sehen war, bringt Disney das Musical nun weltweit in die Kinos - und das mit der Originalbesetzung. Die Live-Aufnahmen wurden nämlich zwei Wochen vor dem Wechsel der Darsteller angefertigt - unter der Regie von Thomas Kail, der auch schon beim Bühnenstück als Regisseur fungierte.

Insgesamt wurden drei Aufführungen von Hamilton am Richard Rogers Theatre in New York City mitgefilmt und mit zusätzlichen Aufnahmen erweitert, die ohne Publikum durchgeführt wurden, um eine filmische Erfahrung zu ermöglichen. Herausgekommen ist eine insgesamt 160-minütige Kinoversion des Musicals, die Disney nun am 15. Oktober 2021 in den USA in die Kinos bringt.

Das verkündete auch Lin-Manuel Miranda, der kreative Kopf hinter Hamilton, auf Twitter.

Disney presents:

Hamilton.

With The Original Broadway Cast.

Filmed onstage at The Richard Rodgers Theatre.

In A Theater Near You.

October 15, 2021.#Hamilfilm pic.twitter.com/z4ohfWXzi3 — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) February 3, 2020

Hamilton wird zwar nach wie vor auf der Bühne aufgeführt, ab Herbst 2020 angeblich sogar mit einer Inszenierung in Hamburg. Die Originalbesetzung ist inzwischen allerdings nicht mehr dabei, was den Kinofilm umso spannender für alle Fans macht, die das Musical, das die Geschichte des amerikanischen Gründervaters Alexander Hamilton erzählt, bisher nicht live erleben konnten.

Zur Originalbesetzung von Hamilton gehören:

Hamilton startet in den USA am 15. Oktober 2021 in den Kinos. Wir gehen davon aus, dass Disney den Film zeitnah auch in die deutschen Kinos bringen wird. Mit In the Heights startet außerdem schon diesen Sommer ein weiteres Musical in den Kinos, das auf einer Vorlage von Lin-Manuel Miranda basiert.

Werdet ihr euch die mitgefilmte Hamilton-Version im Kino anschauen?