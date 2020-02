Großes DC-Wochenende bei ProSieben: Batman & Co. stimmen auf Harley Quinn ein

ProSieben feiert dieses Wochenende die größten Helden von DC. Eine gute Gelegenheit, vor Birds of Prey, Wonder Woman 2 und The Batman nochmal euer Gedächtnis aufzufrischen.

Seit Donnerstag läuft Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn auch in den deutschen Kinos. Mit dem schwarzhumorigen Actionstreifen macht DC einen weiteren Schritt in eine Zukunft ohne große Cinematic Universe-Planung. Für alle, die vor oder auch nach dem Kinobesuch noch eine Dosis klassisches DC brauchen, startet ProSieben am Freitag mit Batman Begins ein Themenwochenende.



Mehr zu Birds of Prey: Alle wichtigen Infos über den DC-Film mit Harley Quinn



DC-Wochenende bei ProSieben: Ein wenig Nostalgie vor dem Start in die Zukunft



Um 22:50 Uhr ist auf ProSieben Christopher Nolans Modernisierung des düsteren Superheldenfilms, Batman Begins, zu sehen. Der Film funktioniert heute wie damals, als er eine völlig neue Ära der Superhelden für DC einläutete. Das DC-Wochenende lässt uns da fast ein wenig nostalgisch werden, wenn wir bedenken, wie viel seither um Batman passiert ist.



Inzwischen hat selbst Christian Bales Batman-Nachfolger Ben Affleck das schwarze Cape abgelegt und Platz für Robert Pattinson gemacht. Mit dem hätte nach der Nolan-Ära wohl niemand gerechnet, doch jetzt verspricht er, die perfekte Besetzung für Matt Reeves' The Batman zu werden. Der wartet übrigens wie damals Batman Begins gleich mit mehreren Bösewichten auf, darunter auch der Pinguin und vielleicht eine Neuauflage von Two-Face.



Am Samstag folgt dann um 20:15 Uhr Man of Steel. Das Superheldendebüt Henry Cavills ist der einzige Held aus DCs Dreifaltigkeit, dessen Zukunft noch ungeklärt ist. Ob er wie Batman einen Neustart spendiert bekommt oder eine Fortsetzung wie Wonder Woman, steht in den Sternen. Immerhin verdingt sich Cavill inzwischen erfolgreich als wortkarger, aber liebenswert brummeliger Monsterjäger in Netflix' The Witcher.



ProSieben bringt euch noch einmal auf den neuesten Stand bei Wonder Woman



Als krönender Abschluss wird am Sonntag zur Primetime Wonder Woman gezeigt. Damit bietet sich allen Gal Gadot-Fans die perfekte Gelegenheit, ihr Gedächtnis noch einmal aufzufrischen. Denn im Sommer erzählt Wonder Woman 1984 die Geschichte von Diana Prince weiter. Sie tritt an der Seite alter Freunde gegen neue Feinde an.



Wonder Woman bleibt im Gegensatz zu ihren Kollegen unverändert und darf auch nach dem durchwachsenen Justice League ganz ohne Batman und Superman einer hoffentlich rosigen Zukunft entgegenblicken.



Wonder Woman 1984: Alle Infos zur DC-Fortsetzung mit Gal Gadot



Und jetzt noch einmal im Überblick für alle, die einfach nur die Sendezeiten wissen wollen: Heute Abend läuft auf ProSieben um 22:50 Uhr Batman Begins. Am morgigen Samstagabend wird um 20:15 Uhr Man of Steel gezeigt. Am Sonntag folgt, zur selben Zeit am selben Ort, Wonder Woman.



