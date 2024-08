Netflix hat jetzt ein komplettes Zack Snyder-Universum eingestampft – aber es ist (noch) nicht Rebel Moon

Vor Rebel Moon wollte Zack Snyder ein großes Zombie-Universum bei Netflix auf die Beine stellen. Nach dem groß angekündigten Franchise-Start und einem Spin-off ist aber nichts mehr passiert.

Aktuell wird Zack Snyder wieder heiß in der Filmwelt diskutiert. Vor wenigen Tagen sind die Director's Cuts seiner Rebel Moon-Filme bei Netflix erschienen und laden zu einem rund sechsstündigen Sci-Fi-Marathon in den unendlichen Weiten des Weltraums ein. Auf dieser Basis soll ein neues Franchise mit vielen Ablegern entstehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Snyder als Netflix-Franchise-Schöpfer für Schlagzeilen sorgt. 2021 veröffentlichte er bei dem Streaming-Dienst den Horror-Action-Kracher Army of the Dead, der ebenfalls ein brandneues Film- und Serien-Universum begründen sollte. Bis auf das Spin-off Army of Thieves kam jedoch nie wieder etwas.

Das Army of the Dead-Franchise bei Netflix ist tot: Pläne für Teil 2 und die Spin-off-Serie begraben

Was ist aus den großen Army of the Dead-Plänen geworden? Der Hauptfilm sowie das von Matthias Schweighöfer (!) inszenierte Prequel konnten sich mehrere Wochen lang in den Netflix-Charts behaupten und generierten den ein oder anderen viralen Moment. Mindestens eine Animationsserie sowie Teil 2 sollten erscheinen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Army of Thieves schauen:

Army of Thieves - Trailer (Deutsch) HD

Wie aus einem Bericht von The Wrap hervorgeht, hat Netflix das Army of the Dead-Franchise heimlich, still und leise begraben. Die Serie Army of the Dead: Lost Vegas wird offenbar nie das Licht der Welt erblicken, obwohl die Arbeit an ihr bereits vor Jahren begonnen hat. Die Fortsetzung Planet of the Dead wurde ebenfalls beerdigt.

"Die Animationsserie wurde heimlich gecancelt, zusammen mit den Plänen für Folgefilme", heißt es bei The Wrap. Produzentin Deborah Snyder merkt dennoch an, dass die Marke nicht komplett verloren ist. Dieses Jahr an Halloween soll es in den Six Flags-Themenparks in den USA eine Army of the Dead-Erfahrung geben.

Nach der Army of the Dead-Niederlage: Hat Zack Snder mit Rebel Moon mehr Erfolg bei Netflix?

Allzu überraschend kommt diese Entwicklung nicht. Seit der Ankündigung von Rebel Moon sah es so aus, als hätten Netflix und die Snyders ihre Prioritäten auf die Entwicklung des Sci-Fi-Franchises gelegt und sich von Army of the Dead verabschiedet. Die Frage ist nun, ob Rebel Moon über seine beiden Startfilme hinauskommt.

Snyder wird nicht müde, von seiner Rebel Moon-Vision zu schwärmen. Wenn wir ganz ehrlich sind, hat er den Hype und die Aufmerksamkeit der breiten Masse allerdings nicht auf seiner Seite. Zudem ist unklar, wie erfolgreich die ersten Filme wirklich waren, da Netflix nicht sehr transparent ist, was die genauen Abrufzahlen angeht.