“Hätte eine Ohrfeige verdient”: Robert Downey Jr. bekommt geschmacklosen Oscar-Gag ab und seine Fans gehen auf Jimmy Kimmel los

Jimmy Kimmels Eröffnungsmonolog bei den Oscars kam weder bei Robert Downey Jr. noch seinen Fans gut an. Neben erwartbaren Jokes unter der Gürtellinie ging vor allem ein Witz über die damaligen Drogenprobleme des Schauspielers zu weit.

Ein denkwürdiger Oscar-Abend, der für Robert Downey Jr. ein Karriere-Highlight werden sollte, begann mit einem unangenehmen Moment, den der Schauspieler sichtlich weniger amüsant fand. Moderator Jimmy Kimmel, den man sonst für seine Late-Night-Show im amerikanischen Fernsehen kennt, führte zum vierten Mal durch das Academy-Awards-Spektakel und begann das Ganze mit einem edgy Eröffnungsmonolog. Wie man erahnen kann, an der Grenze des guten Geschmacks.

Als es um RDJ ging, der später als bester Nebendarsteller für seine Rolle im Film Oppenheimer ausgezeichnet wurde, scherzte Kimmel, es sei "one of the highest points of his career" – high in Anspielung auf die überwundenen Drogenprobleme des Schauspielers. Downey Jr. fasste sich daraufhin an die Nase, um zu signalisieren, dass er den Gag kapiert, woraufhin Kimmel meinte: "War das zu offensichtlich oder ist das eine Drogenbewegung, die du gemacht hast?"

Robert Downey Jr.: Hollywoods Rehabilitations-Erfolgsgeschichte

Nachdem der US-Schauspieler einen seiner ersten Erfolge mit dem Drogendrama Unter Null feierte, wurde Mitte der 90er Jahre bekannt, dass er auch privat mit einem Suchtproblem zu kämpfen hatte. Das ging eine ganze Weile so und kostete ihn unter anderem seine Rolle in der TV-Serie Ally McBeal, in der er gerade als love interest der Titelfigur etabliert worden war. Auch verbrachte er einige Zeit im Gefängnis.

Die Oscar-Highlights 2024

Im Jahr 2003 gelang es RDJ schließlich, clean zu werden und er feierte mit Filmen wie Kiss Kiss Bang Bang, Tropic Thunder und der Sherlock Holmes-Filmreihe ein Comeback, ehe er als Marvel-Held Iron Man so beliebt wurde wie noch nie. Der Oscar-Gewinn ist nun das I-Tüpfelchen auf dieser erfreulichen Erfolgsgeschichte. Nur schade, dass man auch zwei Dekaden später immer noch durch den Drogenkonsum der Vergangenheit definiert wird.

Kimmel vs. Trump

Dass Robert Downey Jr. als Favorit in seiner Kategorie gehandelt wurde, war Kimmel jedenfalls klar. So scherzte er weiter: "Schaut ihn an, er ist so attraktiv, so talentiert. Er hat jeden Award gewonnen, den es zu gewinnen gibt. Ist das eine Dankesrede in deiner Tasche oder hast du einfach einen rechteckigen Penis?" Für solches Comedy-Gold bezahlt man dem Late-Night-Moderator offenbar die großen Scheine...

Fans des Marvel-Stars waren in den sozialen Medien gar nicht angetan von Kimmels Komik auf Kosten von RDJ. So sind einige der Meinung, dass er eine Bühnen-Ohrfeige verdient hätte , wie es sie im letzten Jahr gegeben hat, als Will Smith den Comedian Chris Rock angriff. Bei der hochgefahrenen Security des Events wäre das allerdings nicht mehr so leicht gewesen.



Ein verdienteres Ziel des Spottes war da der ehemalige US-Präsident Donald Trump, dessen vernichtende Social-Media-Rezension der Oscar-Verleihung Kimmel im Laufe des Abends auf der Bühne vortrug und hinzufügte: "Isn't it past your jailtime?", also etwa: "Müssten sie nicht längst im Knast (statt Bett) sein?"