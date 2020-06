Harry Potter-Konkurrent bei Disney+: Start von Artemis Fowl endlich bekannt

In den USA landet Artemis Fowl schon in wenigen Tagen auf Disney+. Nun wurde auch der Deutschlandstart für den Fantasy-Blockbuster und potentiellen Harry Potter-Konkurrenten bekannt gegeben.

Anfang April überraschte Disney mit der Ankündigung, dass der Fantasy-Blockbuster Artemis Fowl nicht ins Kinos kommt, sondern direkt im Juni auf dem Streaming-Dienst Disney+ seine Premiere feiern wird. Die Enttäuschung war allerdings groß, als sich herausstellte, dass dieser Termin nicht für Deutschland gilt.

Abo bei Disney+ : Über den Link könnt ihr ein Abo abschließen und damit Moviepilot unterstützen. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei uns einen Überblick über das komplette Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Auf Twitter teilt der deutschen Account von Disney+ nun jedoch das offizielle Poster und verrät den hiesigen Start: Am 14. August 2020 wird Artmis Fowl in Deutschland auf Disney+ veröffentlicht, also rund zwei Monate später als in den USA. Es ist davon auszugehen, dass bis dahin auch eine deutschen Synchronisation vorhanden ist.

Artemis Fowl ab August auf Disney+ in Deutschland

Hierbei dürfte es sich fraglos um das größte Veröffentlichung seit The Mandalorian auf Disney+ handeln. Schon zum Start des Streaming-Diensts in den USA war klar, dass der Output auf keinen Fall mit der von Netflix vorgegebenen Frequenz mithalten kann. Artemis Fowl dürfte jedoch einige neue, bisher skeptische Abonnenten anlocken.

Schaut den Trailer zu Artemis Fowl:

Artemis Fowl - Trailer (Deutsch) HD

Erzählt wird die Geschichte von dem 12-jährigen Jungen Artmis Fowl, der in seinem bisherigen Leben noch nicht viel erlebt hat. Ein Geheimnis besitzt er trotzdem: Artemis ist der Nachkomme einer Familie voller krimineller Genies. Er selbst verfügt über einen außerordentlichen Intellekt und befindet sich auf der Suche nach seinem verschollenen Vater.

In diesem Zuge stolpert er über eine völlig verborgene Welt, in der Feen und Elfen existieren. Unter der Erde haben sich die Kreaturen, die für gewöhnlich nur die Seiten von Märchenbüchern bevölkern, versteckt. Für Artemis Fowl beginnt das erste große Abenteuer seines Lebens und es gibt mindestens 7 Gründe, sich auf diesen Fantasy-Blockbuster zu freuen.

Podcast zu Disney+: Lohnt sich der Streaming-Dienst?

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber - auch bei Spotify - prüfen wir den neuen Streaming-Dienst Disney+ für euch:

Wie viel kostet Disney+? Kann ich den Account teilen? Welche Filme und Serien lohnen sich abseits der großen Star Wars- und Marvel-Inseln und was gucken wir selbst als erstes? Andrea, Jenny und Hendrik beantworten alle eure Fragen.

Werdet ihr euch Artemis Fowl auf Disney+ anschauen?