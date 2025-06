Harry Potter-Neubesetzung: Katherine Parkinson hat in Kult-Comedy längst bewiesen, dass sie die perfekte Molly Weasley ist

Zu den neuen Cast-Mitgliedern der Harry Potter-Serie gehört auch Katherine Parkinson, die sich für Molly Weasley schon durch eine kultige Comedy-Serie empfahl.

Katherine Parkinson: Daher kennt ihr die neue Mrs. Weasley der Harry Potter-Serie

ist diese Woche mit weiteren Stars für die Harry Potter-Serie besetzt worden. In den kommenden sieben Staffeln der HBO-Neuverfilmung wird sie Molly Weasley, also Rons Mutter, verkörpern. Wer sich fragt, woher die Darstellerin bekannt ist bzw. ob sie die Rolle gut ausfüllen wird, sollte unbedingt einen Blick auf ihre vorige Karriere werfen.

Anderthalb Jahre bevor in den USA die Hit-Serie The Big Bang Theory an den Start ging, hatte das britische Fernsehen bereits erfolgreich eine Frau unter Serien-Nerds positioniert: In der gefeierten Comedy-Sitcom The IT Crowd (2006-13) spielte Katherine Parkinson vier Staffeln (plus einer Abschluss-Episode) lang Jen Barber, die in den Keller eines Konzerns geschickt wird, um zwischen den zwei Computer-Experten (Chris O'Dowd und Richard Ayoade) und der restlichen Belegschaft "normaler" Menschen zu vermitteln. Heute ist die Komödie Kult und streamt aktuell bei Joyn *.

Darüber hinaus spielte Katherine Parkinson im Remake der englischen Sci-Fi-Serie Humans (derzeit bei Amazon Prime * und Pluto TV) die Hauptrolle der Familienmutter, die sich einen Haushaltsroboter ins Heim holt, und war in Filmen wie Radio Rock Revolution (2009), Deine Juliet (2018) und Marie Curie – Elemente des Lebens (2019) zu sehen.

Serienfans werden sich außerdem an den Auftritt ihrer Kitty Riley in Sherlock: Der Reichenbachfall erinnern, wo die Journalistin mit Bösewicht Moriarty verbandelt war. Ihren jüngsten Serien-Auftritt absolvierte Katherine Parkinson letztes Jahr in der Serie Rivals bei Disney+ *.

Warum Katherine Parkinson bestimmt eine gute Molly Weasley wird

In den Harry Potter-Filmen war Molly Weasley von Julie Walters verkörpert worden. Wie bei allen Stars der Kinoadaption können sich viele Fans die neue Serien-Besetzung für die geliebte Figuren noch schwer vorstellen. Dabei weist vieles in den vergangenen Rollen von Katherine Parkinson darauf hin, dass sie den Part der Weasley-Matrone gut ausfüllen wird.

Was zeichnet Molly Weasley als Harry Potter-Figur aus? Sie bringt eine mütterliche Wärme mit, kann aber auch streng unter ihren sieben Kindern durchgreifen. Denken wir nur an Rons Heuler-Brief im zweiten Schuljahr. Selbst, wenn Mrs. Weasley die Taten ihrer Kinder nicht immer versteht, ist sie stets voller Liebe, die sich auch auf "Ersatzsohn" Harry ausdehnt – mit mehr als nur selbstgestrickten Pullovern.

Vor Harry Potter: Katherine Parkinson in The IT Crowd

In The IT Crowd brachte Katherine Parkinsons Jen ganz ähnliche Eigenschaften mit: Humorvoll, aber bestimmt behauptete sie sich unter den Nerds. Obwohl sie kaum etwas von Computern verstand, brachte sie dem abgeschotteten Duo etwas Menschlichkeit im sozialen Umgang bei, quasi als IT-Mama. Zwar schlug ihre Jen gelegentlich emotional über die Stränge. Ihre Herzlichkeit ging dabei aber nicht verloren.

Diese Charaktereigenschaften setzten sich in der ernsteren Serie Humans fort, wo Parkinson als selbstbewusste Mutter Laura ihre Kinder um jeden Preis beschützen wollte – auch wenn sie dafür gelegentlich strenge Verbote (gegen Technik wie Roboter) verhängen musste. So eine selbstbewusste Frau kann sich am Harry Potter-Ende der Schlacht von Hogwarts sicherlich auch gegen eine Bellatrix Lestrange behaupten.

Dass Katherine Parkinson in ihren vergangenen Rollen liebevolle Strenge mit einem Augenzwinkern verbinden konnte, empfiehlt die verschmitzte 47-Jährige trefflich für die Rolle der Molly Weasley in der Harry Potter-Serie. Sogar mehr noch als ihre roten Haare und die britische Abstammung.

