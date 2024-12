Erste Harry Potter-Änderung bestätigt: Serie führt weggelassene Figur ein, auf die Fans seit 23 Jahren warten

Die Harry Potter-Serie wird einen beliebten Charakter der Bücher zum Leben erwecken, über den Fans diskutieren, seit sein Auftritt aus dem ersten Film geschnitten wurde.

Harry Potter-Fans haben in den letzten Tagen vielleicht schon mitbekommen, dass gerade viel Bewegung in das Remake als Harry Potter-Serie gekommen ist. Bestätigt ist die neue Besetzung zwar noch nicht, dafür es gibt Favoriten für Dumbledore, Snape, Hagrid und McGonagall. Ralph Fiennes hat sogar dem Fanliebling für den Voldemort-Nachfolger seinen Segen gegeben.

Bei so vielen Neuigkeiten zur Harry Potter-Serie konnte leicht untergehen, dass auch weitere spannende Informationen ans Licht kamen: zum Beispiel, dass die Serie-Kreativen schon einen Charakter bestätigten, der aus den Filmen weggelassen wurde.

Die Harry Potter-Serie wird uns erstmals Poltergeist Peeves zeigen

12 wichtige Figuren der Harry Potter-Bücher wurden aus den Filmen gestrichen. Eine davon ist Hogwarts Poltergeist Peeves. Dabei gab es zu dem ewigen Unruhestifter bei der Kino-Verfilmung sogar konkrete Entwürfe. Für den Dreh von Harry Potter und der Stein der Weisen trat Schauspieler und Comedian Rik Mayall als Peeves vor die Kamera, doch sein Auftritt fiel am Ende dem Schnitt zum Opfer. In den nachfolgenden sieben Filmen wurde er nicht mehr zurückgeholt und Teile seiner Rolle fielen stattdessen an Hausmeister Argus Filch.

Die Auslassung von Peeves will die Harry Potter-Serie nicht wiederholen. Serienleiterin Francesca Gardiner, die sich stark mit Hermine identifiziert, und Regisseur Mark Mylod bestätigten gegenüber GameRant , dass der chaotische Fanliebling des Schüler- und Lehrerschrecks diesmal definitiv dabei sein werde. Die Erklärung, warum, ist denkbar einfach:

Wir haben acht Stunden Zeit, um das erste Buch zu erzählen. Wir können also wirklich in die Tiefe gehen und in den Ritzen graben, damit die Sprache der Magie sich weiterentwickeln kann.

Schon das Videopiel Hogwarts Legacy hatte Peeves in Harry Potters Zauberschule zurückgeholt. Ob hier eine noch engere Zusammenarbeit stattfinden wird, nachdem David Haddad (Präsident von Warner Bros. Interactive Entertainment) in einem Variety -Interview ankündigte, dass die Videospiel-Fortsetzung sich mit der neuen Serie "koordinieren" würde?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welcher Schauspieler den Part von Poltergeist Peeves in der 1. Staffel der Serie übernehmen wird, die das Buch Harry Potter und der Stein der Weisen * verfilmt, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Wann startet die neue Harry Potter-Serie?

Auf die Veröffentlichung der Harry Potter-Serie müssen wir noch eine Weile warten. Die Dreharbeiten starten im Sommer 2025. HBO-Senderchef Casey Bloys sprach im Zuge dessen davon, dass ein Release Ende 2026 oder 2027 angepeilt wird.

Obwohl auf den Casting-Aufruf für Harry, Ron und Hermine bereits über 30.000 Kinder per Audition-Tape vorgesprochen haben sollen, wurden die Hauptrollen noch nicht besetzt – die neuen Jungstars werden wohl erst nächstes Jahr verkündet.

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?