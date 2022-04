Harry Potter-Star muss sich regelmäßig "zum Affen zu machen" – auch in Phantastische Tierwesen 3

Kein Darsteller des Harry Potter-Universums muss sich so oft vorführen lassen wie er – sagt zumindest Eddie Redmayne in Vorbereitung auf Phantastische Tierwesen 3.

Das dritte Harry Potter-Spin-off Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse startet nächste Woche in den Kinos. Wir durften jüngst bei der virtuellen internationalen Pressekonferenz dabei sein und erfuhren dort, welcher Star in jedem Film dazu gezwungen wird, sich regelmäßig lächerlich zu machen. Es ist natürlich Newt-Darsteller Eddie Redmayne, der auch diesmal wieder alles tat, was von ihm verlangt wurde. Selbst, wenn er dafür mit Tierwesen tanzen musste.



Zu peinlichem Verhalten verpflichtet: Eddie Redmayne erzählt von der "Bürde" eines Harry Potter-Stars

Die ersten Phantastische Tierwesen-Kritiken finden schon viel Schönes am neusten Eintrag ins Harry Potter-Universum. Viel Lustiges erwartet die Zuschauenden darüber hinaus, wenn wir den Erzählungen von Hauptdarsteller Eddie Redmayne Glauben schenken: Denn der Star hat einiges zu seiner neusten Bloßstellung zu erzählen. Die wiederum hat mit den "Krabben"-Tierwesen zu tun, die bereits im Trailer zu sehen waren.

Der Tierwesen-Trailer gibt erste Einblicke auf Newts neuste Peinlichkeit (bei 1:20)

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse - Trailer (Deutsch) HD

Auf der internationalen Pressekonferenz zu Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse wurde der Newt Scamander-Schauspieler gefragt, wie viele Versuche es für seine "seitwärts staksende" Sequenz mit den Krabben gebraucht hätte. Und da begann Eddie Redmayne plötzlich augenzwinkernd seine Leidensgeschichte zu erzählen:

Das alles ging mit dem Erumpent-Paarungstanz im ersten Phantastische Tierwesen-]Film los. Die Szene hat etwas in [Regisseur] David Yates, [Autorin] J.K. Rowling und [Drehbuchautor] Steve Kloves losgetreten. Danach mussten in jedem Film Wiederholungen davon folgen. Im Drehbuch stand danach im Prinzip jedes Mal eine neue Variation von 'Eddie macht sich zum Affen.'

Die neuste Blamage des Harry Potter-Stars wurde bis ins Detail geplant

Nach Teil 1 besaß auch der zweite Tierwesen-Film Grindelwalds Verbrechen eine solche Szene (als Newt mit dem Zouwu interagiert). Zur schon im Trailer gezeigten "Krabben-Szene" von Teil 3, wo der Magizoologe die Bedrohung der kleinen Tierwesen mit Tanzbewegungen abwehrt, verriet Eddie Redmayne außerdem:

© Warner Bros. Phantastische Tierwesen: Newts Tanzpartner in Dumbledores Geheimnisse

Wir haben das natürlich unglaublich ernst genommen, viel darüber geredet und Naturdokus gesehen [um die richtigen Bewegungen zu finden]. Es existieren garantiert noch peinliche Outtakes von Videos mit intensiven Tanz-Ideen, die ich David Yates geschickt habe. Irgendwann hieß es dann: 'Warum wackle ich nicht einfach mit der Hüfte und hebe meine Arme in die Luft?' [...]





Das Endergebnis [des Krabben-Tanzes] war dann eine Verschmelzung unserer Ideen mit denen des Kreaturen-Spezialeffekte-Teams – oder ich sollte wohl eher sagen der Autounfall zweier Lächerlichkeiten. [...] Doch schlussendlich war es das alles wert, als Callum Turner [der Newts Bruder Theseus Scamander spielt] es ebenfalls probieren musste.

Harry Potter-Fan: Eddie Redmayne hat einen Lieblingszauberspruch (und kann nicht tanzen)

Dabei sagt der Phantastische Tierwesen-Star von sich selbst, dass er eigentlich überhaupt nicht tanzen könne. Die tänzelnde Herausforderung der neusten Tierwesen-Bezwingung war für ihn also eine doppelte. Im Verlauf der Pressekonferenz ließ Eddie Redmayne sogar seinem inneren Harry Potter-Nerd von der Leine und verriet seinen liebsten Zauberspruch:

Ich habe einen Lieblingszauber. Den Tarantallegra. Kennt den jemand? Mit dem bringt man Leute zum Tanzen. Und ich dachte, das wäre ziemlich nützlich, weil ich nicht tanzen kann. Und andere willkürlich tanzen zu lassen, um mich besser zu fühlen, muss auch toll sein.

© Warner Bros. Phantastische Tierwesen 3: Callum & Newt Scamander kurz vorm Tanzen

Tanzende Co-Stars hatte der Newt-Darsteller aber auch ohne Magie offenbar mehrere: Yusuf Kama-Darsteller William Nadylam deckte seine frühere Karriere als Tänzer auf und verwies dabei zugleich auf den neuen Bösewicht Mads Mikkelsen als verwandte Seele unter seinem Tierwesen-Kollegen. Wie mehrere Cast-Mitglieder bestätigten, tanzte der Grindelwald-Darsteller in den Drehpausen nämlich ständig am Set. Das ist übrigens eine Fähigkeit, die wir auch in Mads Mikkelsens Film Der Rausch (derzeit bei Amazon Prime *) bestaunen können.

Podcast: Kommt eine Harry Potter-Serie nach der Phantastische Tierwesen-Reihe?

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber ordnen wir die Gerüchte zu einer geplanten Harry Potter-Serie ein:

Wir diskutieren, warum eine Harry Potter-Serie gerade jetzt Sinn macht, welche Hoffnungen und Erwartungen wir daran haben und warum J.K. Rowling ein Problem ist.



