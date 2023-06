Haus des Geldes-Rettung in Sicht: Netflix-Trailer zur neuen Serie Berlin bringt Fan-Liebling und alte Stärken zurück

Netflix' spendiert Haus des Geldes' liebstem Psychopathen, Berlin, eine eigene Serie und ein erster Trailer verspricht nun die Rückkehr zu allem, was den spanische Hit einst so gut machte.

Die spanische Krimi-Serie Haus des Geldes wurde nach ihrer Aufnahme bei Netflix ein durchschlagender Erfolg. Folglich schraubte der Streaming-Dienst nach dem Ende weiter am Ausbau des Haus des Geldes-Franchises. Doch für viele erreichten die ab Staffel 3 von Netflix produzierten Staffeln nicht mehr den vorigen Standard auch das Serien-Remake Haus des Geldes: Korea entpuppte sich letztes Jahr als langweiliger Abklatsch und Reinfall. Die neue Spin-off Serie Berlin könnte die spanischen Diebe nun zu alter Stärke zurückführen.

Netflix' Berlin-Spin-off greift auf, was Haus des Geldes so unverwechselbar machte

Andrés de Fonollosa (Pedro Alonso), Codename: Berlin, war die unberechenbarste Figur in Haus des Geldes und schwang sich im Laufe der ersten zwei Staffeln, irgendwo auf der Skala zwischen Psychopath und Genie, zum Fan-Liebling auf. Das ging sogar so weit, dass die Netflix-Serie ihn immer wieder zurückholte, obwohl die Serie das Schicksal der Figur längst besiegelt hatte. Insofern liegt es nahe, dem gefeierten Charakter jetzt seine eigene kriminelle Vorgeschichte zu schenken.

Nachdem Netflix uns vor 8 Monaten schon Berlins neue kriminelle Crew vorstellte, bekommen wir nun einen ersten Trailer zum Serien-Spin-off zu sehen:

Berlin - S01 Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Wie schon zu Haus des Geldes-Zeiten, wird auch bei der Netflix-Serie Berlin wieder ein Raubzug im Zentrum stehen. Diesmal ist es aber nicht die Banknotendruckerei (Staffel 1-2) oder die Zentralbank Madrids (Staffel 3-5), die überfallen wird, sondern ein Pariser Auktionshaus – natürlich wieder mit Papier-Nachbau zum Planen.

Nachdem die letzten drei Staffeln Haus des Geldes häufig (auch örtlich) auf der Stelle traten und sich in Schießereien verloren, verspricht der Trailer zu Berlin einen abwechslungsreichen Heist mit vielen Phasen. Hier sollen weder Lachen, Liebe noch Geld zu kurz kommen, weil Berlin jemand ist, der alles auf einmal will: ob nun beim Feiern mit der Bande, in Bedrängnis unter der Erde, beim Safe-Knacken oder stehend auf Auto-Dächern. Das sind genau die großen emotionalen Gesten, die Haus des Geldes so unverwechselbar machten.

Mit einem Startdatum von Berlin am 3. Dezember 2023, erreicht uns das Netflix-Spin-off etwas über zwei Jahre nach dem Serien-Finale von Haus des Geldes.



