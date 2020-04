Haus des Geldes Staffel 5: Wann & wie geht es auf Netflix weiter?

Haus des Geldes begeistert mit Staffel 4 Fans weltweit. Aber wird es auch eine 5. Staffel auf Netflix geben? Hier bekommt ihr alle Infos zu Start und Handlung von Staffel 5.

Der Serienerfolg Haus des Geldes entwickelte sich auf Netflix weltweit zum Hit. Mit der 3. Staffel wurde ein neuer Raub des Professors (Álvaro Morte) und seiner Truppe begonnen, der auch in Staffel 4 noch keinen Abschluss bekommt. Nach einem gewaltigen Cliffhanger warten wir einmal mehr ungeduldig auf eine Fortsetzung. Staffel 5 kann gar nicht schnell genug kommen.

Wie geht es in Haus des Geldes - Staffel 5 weiter?

Achtung, Spoiler: Das Drama in der Zentralbank Madrids ist noch immer nicht beendet. In Staffel 4 konnte Lissabon (Itziar Ituño) aus den Fängen der Justiz befreit und am Ende sicher mit den anderen Räubern in der Bank wiedervereint werden. Damit streckt Netflix diesen Überfall auf mindesten 3 Staffeln - sollte ihnen in Staffel 5 wirklich schon die Flucht gelingen.

Staffel 5 wird garantiert an den fiesen Cliffhanger anschließen. Der Professor zeigte sich siegessicher, dass seine Pläne aufgehen. Doch er hat die Rechnung nicht mit Alicia Sierra (Najwa Nimri) gemacht, die ihn auf eigene Faust ausfindig machen konnte. Was wird sie als nächstes tun? Ihn festnehmen oder gar töten?

© Netflix Haus des Geldes

In der 5. Staffel müssen die Räuber nun ohne ihren Meister-Manipulator auskommen und den Plan ohne seine Hilfe abschließen. Wir warten also weiter gespannt auf eine Auflösung, wie das Gold aus der Bank geschafft wird und welchen Fluchtweg Tokio, Palermo und Co. wählen.

Nach dem schockierenden Opfer in Staffel 4 müssen wir uns darauf einstellen, womöglich noch weitere liebgewonnene Charaktere zu verlieren. Denn im Vergleich zum ersten großen Überfall der Bande - hier starben 3 Figuren - forderten Staffel 3 und 4 bisher "nur" ein Leben unter den Hauptfiguren.

Ein wichtiges Detail wurde bisher zudem noch nicht geklärt. Was ist mit Tatiana passiert? Zuletzt sahen wir sie in den Flashbacks vor 5 Jahren bei ihrer Hochzeit mit Berlin (Pedro Alonso). Haus des Geldes schuldet uns noch Antworten, was mit ihr in der Zwischenzeit passiert ist und warum sie nicht Teil des Überfalls auf die Banknotendruckerei und schließlich auf die Zentralbank war.



Wann startet Haus des Geldes - Staffel 5 auf Netflix?

Fans können jetzt beruhigt aufatmen, denn es heißt noch lange nicht bella ciao. Zwar steht eine offizielle Ankündigung von Netflix noch aus, doch dem spanischen Onlinemagazin Bluper zufolge soll Haus des Geldes bereits um eine 5. und sogar 6. Staffel von Netflix verlängert worden sein. Zudem soll sogar ein Spin-off soll in Planung sein.

Aufgrund der aktuellen Lage kann über ein mögliches Startdatum nur spekuliert werden. Wir hoffen aber, dass es schon 2021 bei Netflix ein Wiedersehen mit dem Professor und Co. geben wird.

Über die genaue Episodenanzahl gibt es ebenso noch keine Informationen, wir gehen aber von erneut 8 Episoden aus, die den Raubs in der Zentralbank von Madrid zu einem Abschluss bringen.



Was erwartet ihr von der 5. Staffel von Haus des Geldes?