Hauptdarsteller für neue Dexter-Serie gefunden: Netflix-Star wird zum jungen Serienkiller

Das Dexter-Prequel Original Sin hat seinen Hauptdarsteller gefunden, der in die Rolle des jungen Serienkillers schlüpfen wird. Den Schauspieler kennt ihr unter anderem aus einer Netflix-Serie.

Dexter zählt bis heute zu den besten Serien aller Zeiten. So hält das Psychodrama um den eigentümlichen Serienkiller auch bei der Moviepilot-Community eine durchschnittliche Wertung von 8,4/10 Punkten. Kein Wunder also, dass Heimatsender Showtime den Erfolg des Dexter-Universums weiter ausbauen will. So kündigte der Sender bereits letztes Jahr gemeinsam mit Paramount+ ganze drei neue Dexter-Serien an ‒ darunter ein Prequel um die Anfänge des Serienkillers.

Die Serie mit dem Titel Dexter: Original Sin nimmt nun endlich Fahrt auf und hat ihren Hauptdarsteller für die Rolle des jungen Dexter gefunden.

Shadow and Bone-Star Patrick Gibson wird für Prequel-Serie zum jungen Dexter

Wie Deadline berichtet, wird Patrick Gibson in der Prequel-Serie den jungen Dexter Morgan verkörpern. Gibson ist unter anderem durch die Fantasy-Serie Shadow and Bone - Legenden der Grisha bekannt, sowie durch die Sci-Fi-Serie The OA. Beide liefen auf Netflix.

Netflix Patrick Gibson in Shadow and Bone

Dazu wurde Christian Slater (True Romance) in der Rolle von Dexters Vater Harry Morgan besetzt. Molly Brown (Senior Year) wird hingegen Dexters jüngere Schwester Debra Morgan verkörpern.

Clyde Phillips (Dexter) fungiert bei Dexter: Original Sin als Showrunner. Die Serie wird zunächst 10 Episoden erhalten. Wann das Prequel auf Paramount+ erscheint, steht bisher noch nicht fest.

Darum geht's in der Prequel-Serie Dexter: Original Sin

Dexter: Original Sin spielt etwa 15 Jahre vor den Ereignissen aus der Hauptserie. Im Miami des Jahres 1991 sieht sich Dexter immer mehr mit seinen blutrünstigen Gelüsten konfrontiert. Einen Vertrauten findet er in Harry, der ihm beibringt, diese zu lenken und auf jene Menschen zu richten, die es verdienen zu sterben. Als Dexter ein Praktikum bei der Miami Metro Police Department beginnt, wird es für den jungen Mann immer schwieriger, seine geheimen Taten zu verstecken.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.