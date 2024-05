Heute im TV: Explosiver Abenteuerfilm, bei dem alle vergessen, dass Gerard Butler mitspielt

Heute Abend läuft einer der größten Abenteuerfilme der 2000er Jahre im TV. Macht euch gefasst auf jede Menge Action, eine spannende Schatzsuche und ... Gerard Butler!

Nachdem letzte Woche der erste Tomb Raider-Film mit Angelina Jolie in der Hauptrolle im Fernsehen lief, erwartet uns heute Abend die actiongeladene Fortsetzung Lara Croft: Tomb Raider – Die Wiege des Lebens. Vor 21 Jahren kam die Videospielverfilmung ins Kino. An Unterhaltungswert hat sie kein bisschen verloren, im Gegenteil.

Wie schon der erste Teil ist Die Wiege des Lebens ein ausgelassener Action-Kracher, der sich ganz dem Abenteuergefühl der Vorlage verschreibt und von einem exotischen Schauplatz zum nächsten hechtet. Mit Lara Croft fliegen wir durch die Lüfte und tauchen in den Tiefen des Ozeans – auf der Suche nach der Büchse der Pandora.

Angelina kehrt heute Abend im TV als Lara Croft zurück: In Tomb Raider 2 jagt sie der Büche der Pandora hinterher

Eine geheimnisvoll leuchtende Kugel offenbart den Weg zu jenem mächtigen Gegenstand, der den Lauf der Geschichte für immer verändern könnte. Lara Croft (Angelina Jolie) ist jedoch nicht die einzige, die hinter der Büchse der Pandora hinterher ist. Der fiese Dr. Reiss (Ciarán Hinds) und ihr Ex-Lover Terry (Gerard Butler) haben es ebenfalls darauf abgesehen. Sogar Til Schweiger ist als Söldner Sean am Start.

Hier könnt ihr den Trailer zu Lara Croft: Tomb Raider 2 schauen:

Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens - Trailer (Deutsch)

Die Tomb Raider-Filme mit Angelina Jolie haben sich definitiv ihren Platz in der Popkultur verdient. Besonders faszinierend ist, dass beide Teile jeweils einen zukünftigen Action-Star vorstellen, der erst später seinen großen Durchbruch in dem Genre hatte. Im ersten Teil lieferte Daniel Craig einen kleinen Vorgeschmack auf James Bond. Im zweiten Teil brachte sich Gerard Butler für seine jetzige Action-Karriere in Position.

Der größte Star der Filme ist und bleibt aber Angelina Jolie. Als Lara Croft hat sie der ikonischen Action-Heldin ihren eigenen Dreh verpasst und eine unsterbliche Leinwandfigur zwischen Abenteuerlust und Selbstbestimmtheit geschaffen. Gewissermaßen ist ihre Lara Croft bis heute einmalig in der Kinolandschaft. Nicht zuletzt bewegte sich Alicia Vikanders Interpretation im Reboot in eine völlig andere Richtung.

Wann läuft Lara Croft: Tomb Raider 2 im TV?

Lara Croft: Tomb Raider – Die Wiege des Lebens läuft heute Abend am 23. Mai 2024 um 21:55 Uhr auf VOX. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 00:10 Uhr. Die Wiederholung folgt ein paar Tage später. Am Samstag, dem 25. Mai 2024, zeigt VOX den Film erneut – und zwar um 22:20 Uhr im Abendprogramm.

Wenn ihr den Lara Croft: Tomb Raider – Die Wiege des Lebens lieber streamen wollt, könnt ihr das bei Streaming-Diensten wie Amazon tun, die den Film zum Leihen und Kaufen anbieten. In einer Streaming-Flatrate befindet er sich aktuell nicht.

