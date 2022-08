Herr der Ringe: Elrond hat einen Zwilling und 4 weitere Geheimnisse über den Elben

Elrond ist einer der wichtigsten Elben im Herr der Ringe-Universum. Doch was wisst ihr nach den Peter Jackson-Filmen wirklich über den Herrn von Bruchtal? Wir bilden euch vor der Amazon-Serie weiter.

Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird am 2. September 2022 bei Prime Video weit in der Zeit zurückspringen, um im Zweiten Zeitalter von Saurons Aufstieg und vom Schmieden der Ringe zu erzählen. Zu den Figuren-Rückkehrern aus der Film-Trilogie gehört auch Arwens Vater. Was bedeutet, dass ihr bald Verblüffendes mehr über den Elben Elrond lernen werdet, den ihr nach Peter Jacksons 6-teiligem Mittelerde-Werk zu kennen glaubtet.



Gibt die Herr der Ringe-Serie Elrond einen neuen Dreh? Tolkiens Vorlage spricht dafür

Vielleicht gehört ihr zu den Herr der Ringe-Hardcore-Fans, die längst alle literarischen Werke von J.R.R. Tolkien mehrfach durchgeackert haben und somit ausnahmslos alles über Elrond wissen. Doch wenn ihr den Elben vor allem als Arwens Vater, Bruchtal-Gastwirt und Aragorn-Skeptiker aus den drei Herr der Ringe-Filmen bzw. Gandalf-Verbündeten aus der Hobbit-Trilogie kennt, könnt ihr hier noch etwas Neues lernen. Wir haben euch die fünf erstaunlichsten Fakten zu Elrond aus Tolkiens Büchern herausgesucht. Hugo Weaving verkörperte ihn als erster, in Amazons Serie übernimmt Robert Aramayo den Part.

1. Herr der Ringe-Wissen: Elrond hatte menschliche und elbische Vorfahren

Wer Elrond immer für einen Vorzeige-Elben gehalten hat, dürfte überrascht sein zu hören, dass das Spitzohr in Wahrheit ein Halbelb war. Soll heißen: Seine Mutter Elwing und sein Vater Earendil hatten beide jeweils einen sterblichen und einen elbischen Elternteil (Elwing: Beren & Luthién; Earendil: Tuor & Idril). Elronds Entscheidung, als Elb zu leben, macht ihn in den Augen der Elben jedoch zu einem vollwertigen Mitglied seines Volkes.

© Amazon Amazons Herr der Ringe-Halbelb Elrond

2. Herr der Ringe-Wissen: Elrond hatte einen Zwillingsbruder

Als Elrond um das Jahr 532 des Ersten Zeitalters von Mittelerde zur Welt kam, war er nicht allein. Neben ihm erblickte sein Bruder Elros das Licht der Welt: sein Zwilling. Als Halbelben mussten die zwei sich jedoch nach einem Richterspruch (des Vala Manwë) für eine Seite entscheiden. Und während Elrond die Unsterblichkeit wählte, entschied sich Elros dafür, ein Mensch zu werden, weshalb sein überlanges Leben schließlich endete.

Vorher wurde Elros aber noch erster König und Stammvater der Menschen des Inselkönigreichs Númenor. Von diesen wiederum stammt auch Isildur ab. Es ließe sich also argumentieren, dass Aragorn sehr entfernt mit Elrond (und Arwen) verwandt ist.

© Warner Herr der Ringe-Elb Elrond hatte einen Zwilling: Elros

3. Herr der Ringe-Wissen: Galadriel ist Elronds Schwiegermutter

Obwohl Elrond ganz klar Arwens Vater ist, wird in den Herr der Ringe-Filmen nie ein Wort zu seiner Elben-Gattin verloren. Doch sie existierte: Celebrían war die Tochter von Galadriel und Celeborn, was die Herrin Lothlóriens zu Elronds Schwiegermutter macht. Celebrían wurde im Jahr 2509 im Dritten Zeitalter von einer Gruppe Orks auf dem Rothorn-Pass überfallen, verschleppt und gefoltert.

Elronds Ehefrau findet in den Herr der Ringe-Werken deshalb kaum Erwähnung, weil sie noch vor der Ringgemeinschaft in die Unsterblichen Lande nach Westen segelte. Denn nach ihrer Rettung und Heilung war sie nie mehr dieselbe und ließ Mittelerde schließlich hinter sich. Vorher könnten wir sie aber durchaus noch in Amazons Die Ringe der Macht-Erzählung mit ihrer gestrafften Timeline zu Gesicht bekommen. Arwen hingegen wird erst im Dritten Zeitalter geboren und der Fantasy-Serie deshalb wohl fernbleiben.

© Amazon Herr der Ringe-Serie: Elrond und Galadriel

4. Herr der Ringe-Wissen: Elrond trägt einen Ring der Macht

Wie ihr Titel unschwer erkennen lässt, wird Amazons Serie sich um Die Ringe der Macht drehen. Nicht nur den einen starken Fingerschmuck, der Sauron fast unbesiegbar machte, sondern auch um alle anderen. Neben den 9 Menschen- und 7 Zwergen-Ringen gab es auch 3 Elben-Ringe. Und einen davon trug zu Frodos Zeiten Elrond: Vilya, den Ring der Luft.

Elrond war allerdings nicht von Anfang an Ringträger. Vorher gehörte der Ring Vilya dem Elbenkönig Gil-galad, der in der Schlacht des Letzten Bündnisses (worin die 5 Herr der Ringe-Staffeln wohl münden werden) starb und das mächtige Werkzeug vorher an seinen Freund übergab.

© Warner Der Herr der Ringe-Prolog: Elronds (späterer) Ring ganz rechts

5. Herr der Ringe-Wissen: Elrond hatte insgesamt drei Kinder

Zu den zahlreichen Änderungen zwischen Herr der Ringe-Büchern und Filmen gehört auch, dass Peter Jackson uns Elronds Söhne vorenthielt: Elrohir und Elladan. Die beiden waren eineiige Zwillinge. Arwens Brüder kämpfen im Herr der Ringe-Roman sogar in den zwei letzten großen Schlachten eng an Aragorns Seite, der im Übrigen von Elrond in Bruchtal als eine Art Adoptiv-Sohn aufgezogen wurde. Alle von Elronds Kindern hatten also eine enge Verbindung zum zukünftigen König von Gondor. Für die Serie sind die Elbenbrüder hingegen zu jung, um schon aufzutauchen.

Podcast: Die Herr der Ringe-Serie muss Mittelerde retten

Am 2. September startet die teuerste Serie aller Zeiten bei Amazon Prime Video: Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht. Darin kehren wir erstmals seit Peter Jacksons Hobbit-Filmen zurück nach Mittelerde.

In dieser Episode diskutieren wir darüber, was die Serie erreichen muss, um die enttäuschenden Hobbit-Filme vergessen zu lassen. Wir klären aber auch ein paar wichtige Fragen zur Handlung, für alle, die nach den Trailern noch keinen Überblick haben.



Welches Elrond-Wissen findet ihr im Hinblick auf Amazons kommende Herr der Ringe-Serie am spannendsten?