Herr der Ringe Folge 3 & 4 im Recap – mit den besten Theorien zu Halbrand und Durins Vater

Wir werten die neuen Episoden 3 und 4 von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht im Detail aus: Habt ihr alles verstanden und auch die vielen versteckten Andeutungen mitbekommen?

Nachdem wir in unserem Podcast-Serien-Check schon die ersten zwei Folgen von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht unter die Lupe genommen haben, ändert sich in Episode 3 und 4 die Lage in Mittelerde dramatisch. Doch wo stehen wir, nachdem bereits die Hälfte der 1. Staffel von Amazons gewaltiger Fantasy-Erzählung vorbei ist? Welche Figuren haben sich hervorgetan und welche aufgeworfenen Rätsel beschäftigen uns besonders?

Podcast: Amazons Herr der Ringe-Serie kommt zur Halbzeit in Fahrt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit der Einführung des Inselkönigreichs Númenor erhält Amazons Die Ringe der Macht einen heiß erwarteten neuen Schauplatz, wo die Kluft zwischen Elben und Menschen groß ist und politische Ränkespiele an der Tagesordnung sind. Aber auch die Harfüße und Zwerge haben ihre Geheimnisse. Vor dem endlich enthüllten Bösewicht und Ork-Anführer Adar dürfen die gesamten Südlande zittern. Wir diskutieren und erklären die besten und schlimmsten Momente der neuen Folgen.

Während wir tiefer in Identitäts-Theorien zu dem Fremden, Halbrand, Durins Familienverhältnissen und Theo mit seinem unheimlichen Schwert einsteigen, nimmt die Herr der Ringe-Serie in den Folgen 3 und 4 zunehmend klarere Gestalt an und wir ahnen, wo Staffel 1 enden wird. Außerdem finden sich zahlreiche kleine Anspielungen auf die Herr der Ringe-Filme in den neuen Episoden, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Vorschau: Seht hier schon Amazons Herr der Ringe-Trailer zu Folge 5

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - S01E05 Trailer (English) HD

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Und ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts , Spotify oder Podcast Addict.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV, inhaltlich ändert sich für euch dadurch aber nichts. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Neu bei MagentaTV im September: The Thief, His Wife and the Canoe

The Thief, His Wife and the Canoe - Trailer (Deutsch) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, DAZN, Mediatheken sowie die eigene MagentaTV-Megathek mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und internationalen Top-Serien: Zu den MagentaTV Originals gehören zum Beispiel das deutsche Serien-Highlight Oh Hell und zu den MagentaTV Exclusives die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale.

MagentaTV gibt‘s auch unabhängig vom Internetanbieter als App oder Stick, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findet ihr hier .