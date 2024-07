Herr der Ringe-Schlacht in Staffel 2 wird "10 mal größer" als alles zuvor – und Elrond sieht verzweifelt aus

Mit düsteren Versprechen schüren die Macher der Herr der Ringe-Serie die Vorfreude auf ein Schlachten-Epos, das Staffel 2 von Die Ringe der Macht eine neue Größenordnung verleihen soll.

Amazons Herr der Ringe-Serie kehrt nächsten Monat zurück und wappnet sich zum großen Fantasy-Gefecht. Die 2. Staffel von Die Ringe der Macht will dabei sowohl ihren Tonfall als auch ihren Maßstab verändern. Denn nachdem die Schlachten-Episode in Staffel 1 zuletzt viel Anklang gefunden hatte, entspinnt sich in der neuen Season ein Kriegsgeschehen wie nie zuvor.

Wochenlange Kämpfe in Staffel 2 von Amazons Herr der Ringe-Serie

Bereits vor über einem Jahr enthüllten geleakte Bilder den Schauplatz einer gewaltigen Schlacht und die zwei Showrunner Patrick McKay und John D. Payne deuteten gegenüber THR eine "gewaltige, zwei Episoden lange Schlacht" an. Mittlerweile ist so gut wie sicher, dass es sich dabei um den Kampf um Eregion handelt, also den Angriff auf die Elbenstadt, in der in Staffel 1 die drei ersten Ringe der Macht geschmiedet wurden.

Empire erfuhr jetzt vorab, in welchem Maß die Schlacht-Action in Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie wachsen werde. McKay verriet zu den neuen Bildern, die unter anderem einen verzweifelt kämpfenden Elrond (Robert Aramayo) zeigen:

Wir lieben eine gute Schlacht. Der Plan für Staffel 2 war, etwas Größeres in einem deutlich gewaltigeren Maßstab zu machen. Etwas, das nicht nur über Nacht, sondern über mehrere Tage, Wochen, Monate und Episoden stattfindet.

Regisseurin Charlotte Brändström, die schon zwei Folgen in Staffel 1 inszenierte, fügte in Bezug auf die von ihr gedrehten Episoden hinzu:



[Diese Schlacht wird] zehn mal größer [als die in Staffel 1]. Es ist wirklich ein Kampf der Dunkelheit gegen das Licht – mit ein paar sehr düsteren und gewalttätigen Momenten.

Das Versprechen, dass Staffel 2 von Die Ringe der Macht deutlich düsterer wird, klang in den letzten Monaten immer wieder an. Die neuen Bilder von Breaking-Bad-inspirierten Trollen und von Peter Jackson übergangenen Horror-Kreaturen tun ihr Übriges, um diesen Eindruck zu verstärken. Da sich die neuen Folgen Saurons Aufstieg zur Macht widmen, will die "Staffel der Bösewichte" ihrem inoffiziellen Zusatztitel offenbar auf kämpferischste Weise gerecht werden.

Was uns in Staffel 2 von Amazons Herr der Ringe-Serie erwartet

Amazon große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kehrt zurück und will in einer Staffel der Bösewichte nicht nur Sauron näher beleuchten.

Neben einer etwas veränderten Besetzung erwarten uns in Staffel 2 in Mittelerde legendäre Tolkien-Figuren wie Tom Bombadil und wohl auch Riesenspinne Kankra. Wir ordnen die Gerüchte und Theorien ein, die eine düstere Rückkehr versprechen.