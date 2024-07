Herr der Ringe-Serie entfesselt Monster in Staffel 2, die Peter Jackson in seiner Film-Trilogie unter den Tisch fallen ließ

Die Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht haucht in Staffel 2 ein paar Ungeheuern Leben ein, von denen Peter Jackson zuvor die Finger ließ.

Nachdem Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zuletzt schon enthüllte, dass der zuvor immer weggelassene Tom Bombadil in Staffel 2 der Fantasy-Serie auftreten wird, wurde nun auch bestätigt, dass ein paar Monster in die Amazon-Serie Einzug halten, die Peter Jackson bei seiner Kino-Trilogie außen vorließ.

Herr der Ringe-Horror: Grabunholde suchen die 2. Staffel von Die Ringe der Macht heim

Nachdem sie schon im Hintergrund von Amazons erstem Staffel 2-Teaser-Trailer sowie als fliegende Gestalten im Making-of-Video zur Herr der Ringe-Serie aufgetreten waren, hatten Tolkien-Fans bereits vermutet, welche Mittelerde-Monster bald zur Fantasy-Serie stoßen würden. Jetzt bestätigte Empire es auch offiziell: Die Ringe der Macht wird Grabunholde (im Original: Barrow-Wights) zeigen.

Was sind die Grabunholde? Die in manchen deutschen Übersetzungen auch Grabwichte genannten Geisterwesen hausen in den Hügelgräberhöhen Mittelerdes. Im Sonnenlicht können sie sich nicht aufhalten, aber bei Nacht kommen sie als schwebende Schatten mit leuchtenden Augen hervor. In J.R.R. Tolkiens erstem Herr der Ringe-Band Die Gefährten * werden die Hobbits Frodo, Sam, Merry und Pippin kurz nach ihrer Flucht aus dem Auenland im Alten Wald von Grabunholden angegriffen, bewegungsunfähig gemacht und in ihre Gruft verschleppt. Erst der zu Hilfe gerufene Tom Bombadil kann sie retten.

Weder Peter Jackson noch Ralph Bakshi zeigten die Grabunholde in ihren Herr der Ringe-Verfilmungen. Lediglich die größtenteils unbekannte russische Verfilmung aus dem Jahr 1991 versuchte sich mehr schlecht als recht an ihnen. Die Existenz von Geistern ist in der Filmwelt von Mittelerde trotzdem nichts grundsätzlich Neues. Schließlich mobilisiert Aragorn eine ganze Geisterarmee im Kampf gegen Sauron. Der in Die Ringe der Macht für visuelle Effekte zuständige Jason Smith erklärt allerdings, dass die in Staffel 2 gezeigten Monster eher Ghule sind:

Grabunholde sind alte, reanimierte Helden, die gegen ihren Willen vom Bösen eingesetzt werden. Es war super-aufregend, etwas zu erschaffen, dass ich noch nie zuvor gesehen hatte. Wir haben vorher Untote gesehen, aber nicht solche. Wir machen einen kleinen Horror-Flm in Mittelerde.

Die Herr der Ringe-Serie zeigt im Trailer und auf Bildern bereits, dass Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo) und weitere Elben in Staffel 2 auf die geisterhaften Grabunholde treffen. Ob hier wohl abermals Tom Bombadil (Rory Kinnear) als Retter zu Hilfe eilen muss?

Wann startet Amazons Herr der Ringe-Serie in die 2. Staffel?

Staffel 2 von Die Ringe der Macht startet am 29. August 2024 bei Amazon Prime Video * und wird anschließend mit wöchentlichen Folgen veröffentlicht. Die neue Season umfasst wie schon Staffel 1 insgesamt acht Episoden.

Alles, was zu Staffel 2 bekannt ist, deutet darauf hin, dass uns dann neben den Grabunholden noch weitere Überraschungen erwarten.



Amazon große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kehrt zurück und will in einer "Staffel der Bösewichte" nicht nur Sauron näher beleuchten. Wir diskutieren, was bisher zu Staffel 2 bekannt ist.

Neben einer etwas veränderten Besetzung erwarten uns in Staffel 2 in Mittelerde legendäre Tolkien-Figuren wie Tom Bombadil und wohl auch Riesenspinne Kankra. Wir ordnen die Gerüchte und Theorien ein, die eine düstere Rückkehr versprechen.