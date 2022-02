Neue Bilder zur Herr der Ringe-Serie zeigen zum ersten Mal Figuren aus Amazons Mittelerde

Amazons Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht enthüllt erste Einblicke auf das neue Personal von Mittelerde – und auf sehr viele spitze Ohren in einem vielversprechendem Fantasy-Ambiente.

Amazons große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bekommt in Kürze ihren ersten Trailer. Nach den gerade erst veröffentlichten 23 Charakter-Poster ohne Köpfe gibt es nun erste richtige Szenebilder mit alten und neue Figuren aus Mittelerde, während der Start bei Prime * immer näher rückt.

Diese neuen Figuren enthüllt Amazons Herr der Ringe-Serie

Die 38-köpfige Besetzung der Herr der Ringe-Serie steht schon länger fest. Nun dürfen wir sie auf Szenenbildern auch erstmals in Kostümen und direkt in Mittelerde erleben. Vanity Fair macht es mit einigen exklusiven Tweets möglich. Als erstes können wir endlich die junge Version von Morfydd Clark ) genauer in Augenschein nehmen:

Der nächste bekannte Name gehört ebenfalls einem Elben: Elrond wird von Robert Aramayo (Game of Thrones) gespielt. Er stellt ein nicht zu übersehendes Paar spitzer Ohren zur Schau, das sich in seiner Form leicht von den Elben-Ohren aus Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie unterscheidet:

Die goldene Kulisse mit Galadriel und Elrond gehört der für die Herr der Ringe-Serie wichtigen Elben-Hauptstadt Lindon.

Einen neuen Elben gibt es außerdem mit Ismael Cruz Cordova zu sehen, der in Amazons Herr der Ringe-Serie Arondir spielen wird.

Amazon zeigt uns auf den Bildern mehr als nur die Elben der Herr der Ringe-Serie

Charlie Vickers wiederum mimt in Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht den Sterblichen Halbrand, der vor seiner eigenen Vergangenheit flieht.



So wie es auf einem Behind-the-Scenes-Bild der Herr der Ringe-Serie aussieht, treffen Halbrand und Galadriel unter stürmischen Bedingungen aufeinander:

Natürlich gibt es noch weitere Menschen, die Mittelerde bevölkern: Nazanin Boniadi zum Beispiel spielt eine alleinstehende Mutter und Heilerin ...



... die eine verbotene Liebe zum Elben Arondir pflegt. Der stattliche Baum legt außerdem den Fokus auf die prächtige Natur-Kulisse in Amazons Mittelerde.

Wer noch mehr Mittelerde-Rassen betrachten will, darf sich außerdem an den ersten Zwergen-Einblicken erfreuen: Sophia Nomvete verkörpert die Zwergen-Königin Disa.

Und wo eine Königin ist, darf natürlich auch die königliche Familie nicht fehlen: In diesem Fall Prinz Durin IV aus dem unterirdischen Reich Khazad-dûm:



Ein bisschen Rätselraten darf aber auch dabei sein, denn wer sind nur diese jagenden Wanderer mit ihren Hornschaufeln, denen Regisseur J.A. Bayona hier Anweisungen gibt?



Worum geht es in Amazons Herr der Ringe-Serie?

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht spielt tausende Jahre vor Frodos Wanderung zum Schicksalsberg. Wir bezeugen hier, wie die mächtigen Ringe der Elben, Zwerge und Menschen entstehen und Mittelerde durch sie verändert wird. Nicht zuletzt, weil die Bedrohung des Einen Rings (den wir allen kennen sollten) immer näher rückt.

Amazons Herr der Ringe-Serie startet am 2. September 2022 bei Prime.

Die 22 größten Serien-Highlights 2022: Was kommt bei Netflix, Amazon & Co.?

Das Jahr 2022 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr. Und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor:

Wir blicken auf das neue Serienjahr und ziehen die 22 größten neuen Serien und persönlichen Highlights aus dem Hut – von Der Herr der Ringe über House of the Dragon bis hin zu Star Wars: Obi-Wan Kenobi.



Was haltet ihr von den ersten Herr der Ringe-Serien-Bildern?