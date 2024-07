Herr der Ringe-Serie schmuggelt neuen Sauron-Darsteller in Staffel 2 – und gleich in der ersten Szene ist er zu sehen

Die Herr der Ringe-Serie verrät jetzt schon, womit Staffel 2 startet. Und Saurons zweites Gesicht (mit neuem Darsteller) in diesem Auftakt ist ebenfalls durchgesickert.

Schon in einem Monat kommt Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht mit Staffel 2 zu Amazon Prime Video zurück und die Serienschöpfer geben bereits konkrete Einblicke in Kommendes: So wird das Mittelerde-Wiedersehen offenbar mit einem entscheidenden Flashback starten. Dort wird Sauron von einem neuen Darsteller gespielt, der jetzt durchgesickert ist.



Die Ringe der Macht: Staffel 2 beginnt mit düsterer Rückblende

Alles, was wir zur 2. Staffel wissen, deutet darauf hin, dass die deutlich düsterer angelegte neue Season den Aufstieg von Sauron (Charlie Vickers) ins Zentrum stellen wird. Nach seiner Halbrand-Täuschung in Staffel 1 sehen wir seinen Manipulationen diesmal aus einer wissenden Position zu. Der Trailer zeigte ihn bereits als blonden Elben Annatar, der das Schmieden der Ringe der Macht vorantreibt.

Auch der Konflikt zwischen Sauron und Ork-Vater Adar (neu besetzt mit Sam Hazeldine) wird in Staffel 2 stärker beleuchtet und so enthüllten die Herr der Ringe-Showrunner gegenüber Total Film bereits den konkreten Auftakt der Serienrückkehr:

Amazon Sauron trifft Adar in Staffel 1 von Die Ringe der Macht





Wollt ihr die Eröffnung [von Staffel 2] wissen? Wir beginnen in der Dunkelheit. Eine Wand aus Orks tritt ein und wir sehen tausende Orks versammelt. Jemand steht kurz dafür, gekrönt zu werden und stellt seine Vision von Mittelerde vor. Und kurz bevor die Krone seinen Kopf berührt, stellt seine rechte Hand, Adar, alles auf den Kopf und sticht ihn in den Rücken. Es ist die Ermordung von Sauron.

Schon Staffel 1 führte den Ork-Anführer Adar mit Halbrand/Sauron zusammen und deutete eine größere Hintergrund-Geschichte an. Die geteilte Vergangenheit der zwei Figuren wird nun in Staffel 2 erforscht. Und dass Adar Sauron zuletzt in Gestalt von Halbrand nicht wiedererkannte, lag offenbar daran, dass ein anderer ihn in dieser Rückblende verkörpert.

Herr der Ringe-Doppelgänger: Jack Lowden soll als 2. Schauspieler Sauron verkörpern

Bei Tolkien ist Sauron ein Gestaltwandler und so kursiert schon lange die Theorie, dass der Bösewicht in Staffel 2 von mehr als einem Darsteller gespielt werden würde. Die letztes Jahr durchgesickerte Information, dass Gavi Singh Chera den Dunklen Lord spielen würde, entpuppte sich schon vor ein paar Monaten als gezielt gestreute Falschinformation. Nun will die Fanseite Rings of Power Era allerdings herausgefunden haben, dass in bester Täuschungs-Manier trotzdem ein zweiter Darsteller in die Sauron-Rolle schlüpft: Jack Lowden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der 34-jährige britisch-schottische Schauspieler Jack Lowden ist Serien-Fans als Hauptdarsteller in der hochgelobten Spionage-Serie Slow Horses bekannt, hat aber auch schon in Filmen wie Benediction, Maria Stuart und Christopher Nolans Dunkirk mitgespielt. Ob er noch in mehr Szenen als dem Staffel 2-Auftakt von Die Ringe der Macht zu sehen sein wird, ist bislang nicht bekannt.

Wann startet Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie bei Amazon?

Ab dem 29. August 2024 startet Staffel 2 bei Amazon Prime * und zeigt dann wöchentlich die 8 neuen Folgen jeden Donnerstag.

Podcast: Was uns in Staffel 2 von Amazons Herr der Ringe-Serie erwartet

Amazon große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kehrt zurück und will in einer Staffel der Bösewichte nicht nur Sauron näher beleuchten. Wir diskutieren, was bisher zu Staffel 2 bekannt ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben einer etwas veränderten Besetzung erwarten uns in Staffel 2 in Mittelerde legendäre Tolkien-Figuren wie Tom Bombadil und wohl auch Riesenspinne Kankra. Wir ordnen die Gerüchte und Theorien ein, die eine düstere Rückkehr versprechen.