Amazons Herr der Ringe-Serie hat wichtigen Star ausgetauscht und jetzt dürfen wir uns richtig fürchten

Die 2. Staffel von Amazons Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht will uns mit einem neu besetzten Darsteller noch mehr Angst einjagen und verspricht: Es wird richtig düster.

Amazons große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird noch dieses Jahr den Mittelerde-Kampf gegen Sauron fortsetzen. Allerdings muss die 2. Staffel ohne einen zum Fan-Liebling aufgestiegenen Darsteller auskommen. Die Rolle des Ork-Anführers Adar wurde schon vor Monaten für Staffel 2 umbesetzt: Sam Hazeldine, der Joseph Mawle ablöst, soll in den neuen Folgen noch unheimlicher sein.



Dunkle Elben-Rückkehr: Neuer Adar mit fürchteinflößendem Herr der Ringe-Auftritt bei Amazon Prime

Als einer der größten Gegenspieler in der 1. Staffel tat sich der verdorbene Moriondor-Elb Adar im Cast der Herr der Ringe-Serie bei Amazon Prime * hervor. Mit seinen Orks entfesselte er in Folge 6 die Mordor-Katastrophe und empfahl sich als spannende Antagonisten-Figur, die nicht nur die "Guten" sondern auch Bösewicht Sauron bekämpft. Trotz seiner gelobten Performance nahm Joseph Mawle vor Staffel 2 aus ungeklärten Gründen seinen Hut und machte so seinem Nachfolger Sam Hazeldine Platz.

Die für ihre meist zuverlässigen Leaks bekannte Tolkien-Fanseite Fellowship of Fans, will nun herausgefunden haben, dass die Gesichtsprothetik, also die mit Zusatzelementen aufgetragene Maske, den Charakter Adar in Staffel 2 noch "angsteinflößender" machen wird. Außerdem soll der Übergang zwischen dem alten und neuen Schauspieler – zumindest auf einer visuellen Ebene – durch die Prothesen erleichtert werden, weil wohl auf den ersten Blick kein großer Unterschied zwischen ihnen erkennbar sein wird.

Der Verlust von Adar-Star Joseph Mawle ist ein Rückschlag für die Herr der Ringe-Serie. Trotzdem sind wir natürlich gespannt, wie Sam Hazeldine die großen Fußstapfen füllen wird. Er scheint mit dem Trend einer dunkleren 2. Staffel zu gehen.



Staffel 2 von Amazons Die Ringe der Macht wird deutlich düsterer

Hier und da ließen Beteiligte der Amazon-Serie in den letzten Monaten immer wieder unheilvolle Andeutungen fallen. Die wendungsreiche Staffel 2 soll "dreckiger und härter" werden. Galadriel-Darstellerin Morfydd Clark ließ durchblicken, dass uns viele neue Herr der Ringe-Bösewichte erwarten.

Außerdem erzählte eine der drei Regisseurinnen von Staffel 2, Rückkehrerin Charlotte Brändström, dem Sender Radiofrance :

Ich hoffe, die Leute werden nicht enttäuscht sein. Denn wir haben viel an den Charakteren gearbeitet. [...] Die 2. Staffel ist definitiv düsterer, etwas härter und ich denke immer noch sehr Tolkien-treu.

Adars erneutes Aufeinandertreffen mit Erzfeind Sauron in den neuen Folgen ist bereits durchgesickert und verspricht eine harte Auseinandersetzung zu werden. Ob er seinen Orks dabei wohl auch die zuletzt angekündigten Olifanten zur Seite stellt?



Wann startet die 2. Staffel der Herr der Ringe-Serie bei Amazon

Einen offiziellen Starttermin für Staffel 2 von Die Ringe der Macht hat Amazon noch nicht bekannt gegeben. Die Rückkehr 2024 zu Prime ist jedoch sicher, vermutlich im Herbst dieses Jahres.

