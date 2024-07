Herr der Ringe-Serie führt uns auf neuem Staffel 2-Poster mit Galadriel in Versuchung

Eine kampfbereite Galadriel präsentiert sich auf dem neuen Poster zur Herr der Ringe-Serie mit dem funkelnden Machtinstrument, auf das wir gewartet haben: Nenya.

Amazons große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kehrt in einem Monat zu Prime zurück. Die gesammelten Infos zu Staffel 2 zeichnen schon jetzt ein verlockend düsteres Bild für das Mittelerde-Wiedersehen und wer die Gefahr noch nicht ganz greifen kann, muss nur Galadriel (Morfydd Clark) auf ihrem neuen Poster in die Augen – und auf den Finger – sehen.

Herr der Ringe-Versuchung: Galadriel wird in Staffel 2 zur mächtigen Ringträgerin

In Staffel 1 wurde die Herr der Ringe-Serie ihrem Titel erst in der letzten Folge gerecht, als die drei elbischen Ringe der Macht erschaffen wurden. Zum Einsatz kamen die mächtigen Schmuckstücke allerdings noch nicht. Trotzdem wissen wir durch Vorlagen-Autor J.R.R. Tolkien natürlich bereits, wessen Finger sie zieren werden: den von Elbenkönig Gil-galad (Benjamin Walker), den des jüngst enthüllten Neuzugangs Círdan (Ben Daniels) und den von Galadriel (Morfydd Clark).

Ein vom offiziellen RoP-X-Kanal veröffentlichtes neues Poster versprach "Versuchung der höchsten Form" und zeigte Galadriel erstmals mit ihrem Ring Nenya, den sie auch später noch trägt, wenn Frodo ihr in Lothlórien seinen Besuch abstattet. Dem "Ring des Wassers" mit seinem weißen Stein wird die Gabe des Schutzes und des Verbergens vor dem Bösen nachgesagt.

Nach dem Betrug durch Halbrand (Charlie Vickers) versucht Galadriel ihren Fehler wiedergutzumachen und Vergebung zu erlangen, indem sie Mittelerde beschützt. Sauron arbeitet unterdessen daran, die restlichen 17 Ringe der Macht zu erschaffen. Mit den ins Spiel gebrachten Ringen geht für Staffel 2 außerdem ein Versprechen einher: Die neue Season wird "damit spielen, was die Ringe tun, und was sie mit den Charakteren anstellen". Galadriels direkter Blick auf dem neuen Poster wirkt in jedem Fall wie eine Kampfansage. Doch wird sie ihre neue Macht weise einsetzen?

Die Ringe der Macht: Galadriel mit

Während die Elben-Herrin in Peter Jacksons Die Gefährten durch den Einen Ring in Versuchung geführt wurde, sind es in Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie unterdessen andere Figuren, um die wir uns noch mehr sorgen müssen. Denn der Schmiede-Reihenfolge gemäß sind als Nächstes die Zwerge dran, wenn Sauron seine verdorbene Schmuckherstellung ankurbelt.

Um Durin III (Peter Mullan), den Vater von Elronds Freund Prinz Durin IV, fürchten viele Herr der Ringe-Fans jetzt schon, nicht zuletzt, weil ein Szenenbild zu Staffel 2 ihn bereits mit einem gefährlich leuchtenden Klunker zeigt.

Amazon Die Ringe der Macht: Durin II mit Ring

Wann startet Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie?

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kommt am 29. August 2024 mit Staffel 2 zu Amazon Prime Video * zurück. Die neuen 8 Episoden werden wöchentlich veröffentlicht.

Podcast: Was uns in Staffel 2 von Amazons Herr der Ringe-Serie erwartet

Amazon große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kehrt zurück und will in einer Staffel der Bösewichte nicht nur Sauron näher beleuchten. Wir diskutieren, was bisher zu Staffel 2 bekannt ist.

Neben einer etwas veränderten Besetzung erwarten uns in Staffel 2 in Mittelerde legendäre Tolkien-Figuren wie Tom Bombadil und wohl auch Riesenspinne Kankra. Wir ordnen die Gerüchte und Theorien ein, die eine düstere Rückkehr versprechen.



