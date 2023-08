Amazons Herr der Ringe-Serie holt sich wichtige Figur für Staffel 2, ohne die es eine der besten Szenen des 1. Films nicht gegeben hätte

Eine weltbekannte Herr der Ringe-Szene aus Die Gefährten soll in Amazons Fantasy-Serie Die Ringe der Macht aufgegriffen werden. Eine neu zur 2. Staffel stoßende Figur macht's möglich.

Die Dreharbeiten zur 2. Staffel von Amazons gigantischer Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht sind abgeschlossen. Und auch wenn der Prime-Start des fortgesetzten Fantasy-Epos erst 2024 erfolgen wird, sickern schon jetzt immer wieder neue Informationen durch: Nun wissen wir zum Beispiel von der Besetzung einer Figur, der wir eine der ikonischsten Szenen aus Die Gefährten verdanken.

Neue Herr der Ringe-Besetzung öffnet die Tür zur Film-Trilogie

Der neue Herr der Ringe-Cast von Staffel 2 steht strenggenommen schon seit Ende 2022 fest. Doch jetzt will die für ihre meist zuverlässigen Leaks bekannte Fanseite Fellowship of Fans herausgefunden haben, welche Rolle an den Neuzugang eines britischen Schauspielers und Komikers geknüpft ist: Kevin Eldon spielt den Zwerg Narvi.

Nach der haarigen Herr der Ringe-Rückkehr eines großen Film-Feindes und bevorstehenden einem Wiedersehen mit Galadriels Ehemann Celeborn schlägt Amazons Die Ringe der Macht in Staffel 2 damit einmal mehr eine Brücke zu Frodos Abenteuer tausende Jahre später. Denn obwohl Narvi Herr der Ringe-Filmfans ohne allzu großes Tolkien-Hintergrundwissen auf den ersten Blick wahrscheinlich unbekannt vorkommt, steht mehr dahinter:



Beim von Kevin Eldon gespielten Narvi handelt es sich nicht nur um einen Steinmetz, sondern auch um einen Freund von Celebrimbor (Charles Edwards), den wir wiederum in Staffel 1 der Herr der Ringe-Serie als elbischen Ringschmied kennenlernten. Gemeinsam haben der Zwerg und der Elb laut J.R.R. Tolkien die berühmte Geheimtür nach Moria erschaffen.

Dieser steinerne Moria-Zugang ist ebenjener, über deren Rätsel "Sprich, Freund, und tritt ein", sich Gandalf in Der Herr der Ringe: Die Gefährten den Kopf zerbricht, bis Frodo auf die Lösung kommt: Die leuchtende West-Pforte am Seeufer lässt sich mit dem elbischen Wort für Freund (Mellon' als Code-Wort zu öffnen.

Warner Der Herr der Ringe: Westtor von Moria aka Die Türen von Durin

Die Entstehung dieses auch als "Türen von Durin" bekannten Eingang wird die 2. Herr der Ringe-Staffel behandeln. Die vollständige Tor-Inschrift verrät auch zu Frodos Zeiten die Zusammenarbeit von Steinmetz und Schriftsetzer: "Ich, Narvi, machte sie. Celebrimbor von Hulsten zeichnete diese Buchstaben."

Kevin Eldon in Herr der Ringe-Serie: Was bedeutet Narvis Besetzung in Staffel 2 von Die Ringe der Macht?

Interessant ist die Herr der Ringe-Besetzung von Narvi aus mehreren Gründen: Zum einen zeigt sie eine florierende elbisch-zwergische Zusammenarbeit, die in der Region von Eregion (aka Hulsten) samt Ringschmiede ihren Höhepunkt erreichte. – Wobei es sich bei der für Staffel 2 angekündigten großen Schlacht nicht ohne Grund um Saurons Belagerung von Eregion handeln soll.

Amazon Herr der Ringe-Serie: Celebrimbor trifft in Staffel 2 auf Narvi

Zum anderen legt uns sie Zusammenführung von Celebrimbor und Narvi nach Legolas und Gimli sowie Elrond (Robert Aramayo) und Durin IV (Owain Arthur) eine neue Elb-Zwerg-Freundschaft nahe. Wie gut die ungewöhnliche Beziehung zweier eigentlich lange verfeindeten Mittelerde-Völker schon in Staffel 1 funktionierte, bewies nicht zuletzt ihr Aufstieg zu neuen Herr der Ringe-Fan-Lieblingen. Nun wird Staffel 2 von Die Ringe der Macht zeigen müssen, ob sich dieses Kunststück wiederholen lässt.

Wenn euch der neue Mittelerde-Schauspieler Kevin Eldon übrigens bekannt vorkommt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr schon in Filmen wie Hot Fuzz oder Four Lions gesehen habt. Fantasy- und Serien-Fans ist er außerdem aus Netflix' Shadow and Bone sowie drei Folgen von Game of Thrones ein Begriff.

