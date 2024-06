Herr der Ringe-Serie startet 2. Staffel wohl mit Schock-Ausstieg – und erfüllt damit die eigene bittere Prophezeiung

Amazons Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht verliert noch vor dem Start von Staffel 2 eine Hauptfigur. Unerwartet früh bestätigt sich damit eine traurige Vorhersage.

Düsterer, actionreicher, dreckiger: Die 2. Staffel der Fantasy-Serie Die Ringe der Macht will einiges anders machen als die ersten acht Folgen des Streaming-Ausflugs nach Mittelerde. Nun bestätigte THR schon vorab den Ausstieg einer Hauptfigur und deutet so auf einen schockierenden Staffel-Start am 28. August 2024 hin.



Herr der Ringe-Serie: Bronwyn-Darstellerin Nazanin Boniadi ist in Staffel 2 nicht mehr dabei

Nazanin Boniadi spielte in der ersten Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht mit Bronwyn eine menschliche Heilerin im Süden von Mittelerde. Als alleinerziehende Mutter kümmerte sie sich um ihren Sohn Theo (Tyroe Muhafidin) und hatte eine geheime Liebesbeziehung zu Elb Arondir (Ismael Cruz Córdova). Nun wurde bekannt, dass die im Iran geborene britische Schauspielerin Amazons Fantasy-Serie noch vor Staffel 2 verlassen hat. Sie erklärt ihren Ausstieg auf Instagram wie folgt:

Ich habe die Wahl getroffen, nicht zur 2. Staffel von Die Ringe der Macht zurückzukehren. Das hat nichts mit meiner anschließenden Entscheidung zu tun, meinen Menschenrechts-Aktivismus zu priorisieren. Während meiner Karriere habe ich die Werte von Ehrlichkeit, Empathie und Integrität immer am Höchsten geschätzt. Meine Figur Bronwyn hat sich denselben Idealen für eine bessere Welt verschrieben, weshalb ich mich so tief mit ihr verbunden fühlte. Ich freue mich, bald meine nächsten Projekte mit euch zu teilen.

Was genau ihren Serien-Ausstieg veranlasste, verrät der Herr der Ringe-Star nicht. Ob die rassistischen Anfeindungen nach Staffel 1 vielleicht eine Rolle spielten, bleibt unklar. Im September 2022 hatte Nazanin Boniadi einen "Schritt zurück von der Schauspielerei" gemacht, um ihren Fokus ganz der Frauen- und Freiheits-Bewegung im Iran zu widmen. Zuletzt drehte sie aber wieder einen Film: A Mosquito in the Ear.

In der vorletzten Folge der ersten Herr der Ringe-Staffel waren Theo, Arondir und Bronwyn nach der Mordor-Katastrophe noch wohlauf und trafen auf Galadriel (Morfydd Clark). Im Staffel-Finale fehlten sie hingegen. Wie wird die Amazon-Serie also die Brücke schlagen und Nazanin Boniadi aus dem Fantasy-Abenteuer verabschieden?

Verfluchte Liebe: Was der Herr der Ringe-Verlust für den Start von Staffel 2 bedeutet

Bereits der erste Herr der Ringe-Teaser Trailer, der Mitte Mai erschien, sorgte für Spekulationen unter den Fans: Während Arondir und Theo darin Auftritte hatten, glänzte Bronwyn mit Abwesenheit. Ein vielsagendes Making-of-Video heizte die Angst vor einem Charaktertod weiter an: Es zeigte einen Bestattungs-Scheiterhaufen sowie Ismael Cruz Córdova als trauernden Elben. Wenn wir eins und eins zusammenzählen, scheint mit Nazanin Boniadis Ausstieg Bronwyns plötzlicher Tod fast unvermeidlich zu sein.

Amazon Bronwyn in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

In gewisser Weise erfüllt Die Ringe der Macht so eine düstere Mittelerde-Regel, die von Vorlagen-Autor J.R.R. Tolkien selbst aufgestellt wurde. Vor zwei Jahren sprach ein Elb an Arondirs Seite es in Staffel 1 sogar schon an: Mensch-Elb-Liebesbeziehungen stehen unter keinem guten Stern.

Nur drei solche Paare, denen ein kurzzeitiges Glück vergönnt war, finden sich in den Annalen des Fantasy-Autors: Beren and Lúthien, Tuor und Idril sowie Aragorn und Arwen. Von den neu zur Serie dazu erfundenen Figuren Bronwyn und Arondir war also vielleicht deshalb nie die Rede, weil ihr tragisches Verhältnis zu kurz war, um in die Geschichte einzugehen.

Die große Frage, wie Bronwyn aus der Serie scheiden wird, kann natürlich nur die Herr der Ringe-Serie selbst am 28. August bei Prime Video * beantworten. Vielleicht hat ja sogar Bösewicht Sauron (Charlie Vickers) seine Finger im Spiel, der in Staffel 2 seinen Aufstieg weiter vorantreibt.



Die Ringe der Macht: Podcast zur Herr der Ringe-Serie mit Staffel 2-Ausblick

Im Staffelfinale löste Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht die größten Rätsel der 1. Staffel auf. Wir diskutieren die Enthüllungen und werfen einen Blick voraus, welche Versprechen die Serie bereits für die 2. Staffel gibt.

Ob versteckte Herr der Ringe-Anspielungen oder versprochene neue Figuren, die zu Galadriel und Sauron stoßen: Wir nehmen das Staffel-Ende ganz genau unter die Lupe und sprechen über die schönsten und schlimmsten Momente gleichermaßen.