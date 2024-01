Heute Abend bei Amazon: Eindringlicher Sci-Fi-Film mit dem Gladiator 2-Star, der Russell Crowe ablöst

Amazon Prime hat sich einen Science-Fiction-Film ins Programm geholt, der mit seinen zwei Ausnahme-Stars eine bestechende Zukunftsvision der etwas anderen Art entfaltet.

Vor einer Woche kam der Film Enemy (im Englischen: Foe) zu Amazon Prime * und entfaltet dort seitdem als eindringlicher Science-Fiction-Film mit zwei außergewöhnlichen Schauspieltalenten seine Wirkung zwischen Weltuntergangsstimmung und Hoffnungsschimmer.



In Amazons Enemy wird das Menschsein zur Sci-Fi-Zerreißprobe

Der Sci-Fi-Film Enemy spielt im Jahr 2065. In dieser Zukunft ist das Amerika des Mittleren Westens größtenteils verdorrt. Doch die Familie von Junior (Gladiator 2-Star Paul Mescal) bewirtschaftet ihr Stück Land hier seit vielen Generationen und so hält auch er mit seiner Frau Hen (Saoirse Ronan) an dieser Tradition fest.

Zumindest so lange, bis der Fremde Terrance (Aaron Pierre) an ihre Tür klopft und ihnen ein Angebot unterbreitet: Sein Unternehmen sucht Landwirte, die dem Ackerbau im All auf die Sprünge helfen und sie haben ein Auge auf Junior geworfen. Während seiner Abwesenheit würde Hen eine geklonte Kopie ihres Ehemanns zur Verfügung gestellt bekommen. Zunächst erscheint dem Ehepaar diese Vorstellung absurd, aber vielleicht wäre es ja doch die einzige Lösung, um ihr Heim zu retten?



Seht hier den englischen Trailer zu Foe

Es gibt Sci-Fi-Filme, die mit bombastischen Bildern voller Weltraumschlachten bestechen und es gibt solche, die ihre durchdachten Konzepte lieber im ruhigen Rahmen entfalten. Amazons Enemy von Garth Davis (Lion) gehört trotz einiger Flugobjekte und erhaschter Blicke auf Weltraumstationen definitiv zur zweiten Sorte. Doch das heißt nicht, dass der Thriller für Science-Fiction-Fans eine Enttäuschung ist. Die Ruhe, mit der er seine Geschichte entfaltet, verleiht dem Finale nur umso mehr Durchschlagkraft.



Das verdankt Enemy vor allem seinen überzeugenden Stars: Saoirse Ronan, die ihr außergewöhnliches Schauspieltalent in Filmen wie Little Women und Wer ist Hanna? längst mehrfach unter Beweis stellte, und Shooting-Star Paul Mescal, der nach Normal People und Aftersun mit Gladiator 2 auf dem Weg in den Hollywood-Olymp ist, spielen das Paar im Zentrum der Geschichte eindringlich. Mal kühl und dann wieder zärtlich treffen sie aufeinander und entfalten zwischen sich so ein ganzes Universum menschlicher Gefühle. Und was will man von einem Sci-Fi-Film mehr verlangen als das?



