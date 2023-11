Heute Abend bei Netflix: Einer der besten deutschen Horror-Thriller überhaupt, in dem eine richtig eklige Szene bis heute Albträume verursacht

Ihr wollt euch zur kalten Jahreszeit mit einem Schauer über dem Rücken wärmen? Dann schaut euch bei Netflix den Horror-Film Anatomie an, der mindestens eine unvergesslich ekelige Szene enthält.

Der Oktober ist vorbeigezogen, aber die Horror-Saison ist noch lange nicht vorbei. Gepflegte deutsche Grusel-Unterhaltung könnt ihr derzeit bei Netflix streamen. Der Slasher-Film Anatomie mit Franka Potente gehört zu den unterhaltsamsten deutschen Genre-Vertretern der letzten Jahrzehnte.



Anatomie war die deutsche Antwort auf den Slasher-Hype Scream



Wes Cravens Scream - Schrei! trat in den USA der 90er Jahre eine Teenie-Slasher-Welle los, in der urbane Legenden verrieten, was man letzten Sommer getan hat – mit meist tödlicher Bestrafung. Das deutschsprachige Kino sprang zögerlich auf den Hype auf. Flashback - Mörderische Ferien und Swimming Pool - Der Tod feiert mit hießen Exemplare. Am bekanntesten dürfte aber Anatomie sein.



Der Film von Stefan Ruzowitzky begleitet Medizinstudentin Paula (Lola rennt-Star Franka Potente) zu einem Sommerkurs an der Universität Heidelberg. Dort gerät sie in eine Verschwörung eines Geheimbundes, der zugunsten der wissenschaftlichen Erkenntnis auch Menschen meuchelt. In Anatomie wird also die junge und virile Opfer-Schar eines klassischen Slashers in die Pathologie einer der ältesten Universitäten überhaupt verfrachtet. Die originelle Kombination hebt den Horror-Film von üblichen Kopien amerikanischer Vorbilder ab.

Eine Ekel-Szene weckt Urängste



In den ersten zehn Minuten wird Anatomie mit einem Horror-Paukenschlag eröffnet, den man so schnell nicht vergesst. Nach einer kurzen Einführung von Potentes Figur landen wir auf dem Obduktionstisch, mit einem jungen Mann, der (leider) von seiner Narkose erwacht. Er darf dabei zusehen, wie ihm Organe entnommen werden.



Zwar überspitzt der Film seine Thriller-Story mit Geheimbünden und wahnsinnigen Kommilitonen, aber in dieser Szene wird eine lebensnahe Urangst gespeist: Was passiert, wenn man während einer Operation aufwacht? Moviepilot-Redakteur Hendrik Busch schrieb dazu in einer Liste der 20 verstörenden Horror-Szenen:

Der Mann erwacht als komplett entmenschlichter, reiner Körper. Er sollte nicht aufwachen, er lebt im Grunde gar nicht mehr. Sich in diesem Zustand wahrzunehmen, ist wider die Natur. Der körperliche Schmerz ist da komplett nebensächlich.

Der Regisseur drehte später einen Oscar-Film (es ist nicht Anatomie 2)



Anatomie lockte über zwei Millionen Zuschauende ins Kino, 2003 folgte die Fortsetzung Anatomie 2 mit neuer Besetzung.

Stefan Ruzowitzky wandte sich danach der wahren Geschichte von Die Fälscher zu, der mit dem Oscar für den Besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet wurde. Sein bis dato letzter Horror-Film ist Patient Zero aus dem Jahr 2018, eine internationale Produktion mit Natalie Dormer (Game of Thrones) und Matt Smith (House of the Dragon).

Anatomie 1 und 2 streamen im Katalog von Netflix.