Heute Abend bei Netflix: Eine der größten Oscar-Hoffnungen des Jahres

Seit wenigen Tagen könnt ihr bei Netflix die Tragikomödie Jay Kelly streamen. Der Film ist vor allem ein absolutes Star-Vehikel, das bei der kommenden Oscarverleihung ein Wörtchen mitzureden haben könnte.

Filme wie Jay Kelly gibt es nicht mehr oft im Kino, deswegen erscheinen sie heutzutage eher direkt bei einem großen Streaming-Dienst wie Netflix. Der neue Film von Frances Ha-Regisseur Noah Baumbach dreht sich um George Clooney als alternden Schauspielstar, der wehmütig und voller Reue auf sein Lebenswerk zurückblickt.

Bei Netflix streamt die Tragikomödie voller großer Stars seit dem 5. Dezember 2025 im Abo – und bei der kommenden Oscarverleihung könnten wir Jay Kelly nochmal wiedersehen.

Neu bei Netflix: Darum geht es in Jay Kelly mit George Clooney und Adam Sandler

Im Film verkörpert Clooney den titelgebenden Star, der auf der Straße sofort erkannt wird und auf eine langjährige Karriere im Filmgeschäft zurückblicken kann. Kurz bevor ihm eine Auszeichnung für sein Lebenswerk in der italienischen Toscana verliehen werden soll, kommen Jay Kelly jedoch immer größere Zweifel daran, was ihm in seinem Leben überhaupt noch bleibt. Am stärksten beschädigt sind die Beziehungen zu seinen entfremdeten Töchtern, zu denen er kaum noch durchdringt.

Als seine jüngere Tochter Daisy (Grace Edwards) einen Trip mit Freund:innen durch Europa unternimmt, reist Jay ihr mit seinem treuen Manager Ron (Adam Sandler) und seiner Presseagentin Liz (Laura Dern) hinterher, um zu retten, was noch zu retten ist.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Jay Kelly:

Jay Kelly - Trailer (Deutsch) HD

Jay Kelly könnte bei den Oscars 2026 mitmischen

Der neue Noah Baumbach-Film ist ein offensichtlicher Kandidat für die Oscars, was vor allem Hauptdarsteller George Clooney betrifft. Er blickt jedoch großer Konkurrenz in Form von Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) und Timothée Chalamet (Marty Supreme) entgegen. Als bester Nebendarsteller darf sich Adam Sandler Chancen ausmalen, auch wenn hier ebenfalls große Konkurrenz durch Sean Penns gefeierte One Battle After Another-Leistung besteht.

In seiner Inszenierung überzeugt der Netflix-Film aber nicht durchgehend. In ihrem Film-Check zu Jay Kelly schrieb Moviepilots Chefredakteurin Jenny Jecke unter anderem:

Noah Baumbach macht Jays Leben zur Bühne, in der er von einem Waggon voller Fans direkt in eine Erinnerung an seine Töchter oder einen Jahrzehnte zurückliegenden Filmdreh spazieren kann. Die Flashbacks sind elegant und träumerisch, sie erinnern an Achteinhalb, fallen im Gegensatz zu Fellinis Meisterwerk aber größtenteils dröge aus. Was zum einen an ihrer Hochglanz-Inszenierung liegt und zum anderen daran, dass Jay Kelly im Gegensatz zu einem neurotischen Fellini-Helden kein sonderlich interessanter Mensch ist.

Hier liegt der (fehlende) Kern des Films. Jay Kelly handelt von einem Mann ohne nennenswerte Persönlichkeit jenseits seiner Filmstar-Präsenz und beherbergt damit eine eigentlich gruselige Leere in seinem Zentrum. Vor der Erkundung dieser Leere schreckt das Drehbuch allerdings zurück. Kurz vor dem Abgrund zieht sich der Film stets auf einen von George Clooneys patentierten traurigen Dackelblicken zurück.

