Heute erstmals im TV: 200 Millionen Dollar teurer Superhelden-Blockbuster, der 9 Jahre in Arbeit war und dann kam das Desaster

Neun Jahre war der heutige TV-Tipp in Planung und floppte trotz gigantischen Budgets an den Kinokassen. Dabei erhielt er positive Kritiken und bietet gerade für DC-Fans viele Überraschungen.

Bei Netflix stürmt das 200 Millionen Dollar teure Superhelden-Spektakel The Flash diese Woche die Streaming-Charts. Der Erfolg kommt unerwartet, immerhin floppte der vorletzte Film aus dem DC Extended Universe an den Kinokassen gewaltig. Auch ohne Abo könnt ihr den Blockbuster sehen, denn der läuft heute erstmals im Fernsehen auf RTL.

The Flash erstmals im TV: Der Superheld reist durch die Zeit

Barry Allen (Ezra Miller) ist als The Flash nicht nur blitzschnell, sondern entdeckt auch die Fähigkeit in der Zeit zurückreisen zu können. Um die Schicksalsschläge seiner Familie zu verhindern, reist er in die Vergangenheit, verändert jedoch massiv die Zukunft. Der gewissenlose General Zod ist zurückgekehrt und kein anderer Superheld steht ihm zur Seite. Daher versucht The Flash, einen anderen Batman (Michael Keaton) aus dem Ruhestand zu holen und einen gefangenen Kryptonier zu retten.

Auch wenn der Film an den Kinokassen nur 271 Millionen US-Dollar einspielte, was angesichts der Produktionskosten ein Flop darstellt, so sind die Kritiken überwiegend positiv. Gerade die Zuschauer-Bewertung bei Rotten Tomatoes liegt bei sehr guten 81 Prozent, während die Kritiken bei soliden 63 Prozent liegen. Im allgemeinen Konsens heißt es:

The Flash ist lustig, angemessen rasant und gilt insgesamt als einer der besten DC-Filme der letzten Jahre.

Unser Redakteur Matthias Hopf schreibt in seinem ausführlichen Film-Check zu The Flash: "DC ist zwar für seine düsteren Töne bekannt. The Flash entpuppt sich jedoch gleich zu Beginn als verspieltes Superhelden-Abenteuer, das nicht vor schrägen Ideen zurückschreckt." Dabei vergesse Regisseur Andy Muschietti aber nicht den emotionalen Kern der Geschichte.

Kreative Differenzen: The Flash war neun Jahre in Planung

Ganze neun Jahre war The Flash in Planung. Ursprünglich war auch 2018 als Erscheinungsdatum angegeben, gedreht wurde er allerdings erst 2021. Laut Screen Rant hatte dies unterschiedliche Gründe. Zum einen lag es an Millers vollen Terminkalender, der auch für das Harry Potter Spin-off Phantastische Tierwesen vor der Kamera stand, zum anderen gab es zahlreiche Wechsel bei Regie und Drehbuch. Vor allem über den Ton der Geschichte war man sich nicht einig, was zu kreativen Differenzen führte.

Die guten Kritiken und die hohe Platzierung in den Netflix-Charts zeigen, dass The Flash durchaus vom breiten Publikum angenommen wird, nur wollte 2023 offenbar nicht allzu viele ein Kinoticket dafür lösen.

Dabei ist er gerade für DC-Fans sehenswert, immerhin erlebt ihr hier ähnlich wie in Spider-Man: No Way Home ein Crossover verschiedener DC-Generationen, wie Ben Affleck und Michael Keaton als Batman. Außerdem gibt es zahlreiche Cameo-Aufritte, die hier im Überblick sehen könnt.

Wann läuft der Superhelden-Film The Flash im TV?

Am heutigen Sonntag, den 6. Juli 2025 zeigt RTL die Free-TV-Premiere um 20:15 Uhr. Die Wiederholung gibt es in der Nacht auf den 7. Juli um 00:30 Uhr. Wer The Flash im Fernsehen verpasst hat, kann den Film unter anderem bei Netflix und RTL+ streamen.