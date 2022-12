Heute im TV: Endlos unterhaltsame Fantasy-Action mit Dwayne Johnson in absoluter Höchstform

Dwayne Johnson spielt als grummeliger Rentner in einem Fantasy-Action-Kracher eine seiner besten Rollen. Der genial unterhaltsame Blockbuster läuft heute im TV.

Auch wenn Black Adam nicht zu seinen beliebtesten Werken gehört, ist Dwayne Johnsons Filmographie immer noch voller immens unterhaltsamer Filme. Eines der besten Beispiele läuft heute im TV. In Jumanji: The Next Level läuft der Action-Star nämlich zur Höchstform auf. Als griesgrämiger Rentner. Im Körper eines muskulösen Archäologen.

Fantasy-Action im TV: Dwayne Johnson genial als Mucki-Rentner

Denn wie im Vorgänger Jumanji: Willkommen im Dschungel werden auch hier die Freunde Spencer (Alex Wolff), Fridge (Ser'Darius Blain), Martha (Morgan Turner) und Bethany (Madison Iseman) in das Videospiel Jumanji gesaugt und müssen im Körper ihrer Figuren ein neues Abenteuer bestehen. Genauer gesagt handelt es sich dieses Mal um eine Rettungsmission: Spencer ist spurlos im Spiel verschwunden und möglicherweise dem neuen Fiesling Jürgen, der Brutale (Rory McCann) in die Hände gefallen.

Also machen sich seine Freunde im Körper ihrer Avatare auf die Suche. Dazu zählen Dr. Smolder Bravestone (Johnson), Professor Oberon (Jack Black), Mouse Finbar (Kevin Hart) und Ruby Roundhouse (Karen Gillan). So weit, so bekannt. Doch Jumanji 2 hat einen Clou, der Johnson eine seiner witzigsten Rollen beschert.



Denn auch Spencers Opa Eddie (Danny DeVito) und sein verkrachter Ex-Kumpel Milo (Danny Glover) werden ins Spiel gezogen. Ausgerechnet der Griesgram Eddie manifestiert sich als Bizeps-Titan Bravestone und sorgt damit für einige der besten Filmszenen.

Johnson ist dabei in seinem Element: Es macht ihm merklich Spaß, sein sonstiges Rollenprofil gegen den Strich zu bürsten und als Muskel-Schrank einen tattrigen, dickköpfigen Greis zu spielen. Sein Auftritt ist auf einer Höhe mit einem seiner besten Filme auf Netflix.

The Rock ist damit eines der Highlights in einem an Höhepunkten nicht armen Film: Action-Sequenzen, Gag-Einlagen mit Comedy-Ass Kevin Hart und dramatische Freundschaftsmomente werden alle im fruchtbaren Fantasy-Abenteuerfilm-Boden gepflanzt und sprießen über 123 Minuten in luftige Höhen. Jumanji 2 ist perfekte Unterhaltung. Und prophezeit schonmal, wie Johnson seinen Ruhestand verbringt.

Wann läuft die Fantasy-Action Jumanji 2 mit Dwayne Johnson im TV?

Jumanji - The Next Level kommt am heutigen Donnerstag, den 22. Dezember 2022, um 20.15 Uhr im ZDF. Regie führte wie beim Vorgänger Jake Kasdan (Sex Tape, Bad Teacher).

Podcast über das Phänomen Dwayne Johnson: Nervensäge oder Sympathieträger?

Dwayne Johnson ist gerade überall. Er spielt neben Gal Gadot und Ryan Reynolds in Red Notice die Hauptrolle, dem bis dato teuersten Netflix-Film. Außerdem hat er mit Young Rock eine eigene Serie über sein Leben, die in Deutschland bei Sky zu sehen ist. Darin präsentiert er sich wie gewohnt zurückhaltend als Präsidentschaftskandidat der Zukunft.

Deswegen diskutieren ein Johnson-Fan und eine Johnson-Kritikerin diesen außergewöhnlichen Star. Ist The Rock der sympathischste Mann in Hollywood oder eine Nervensäge?

