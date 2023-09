Heute erstmals im TV: Geniale Disney-Neuverfilmung traut sich, wovon andere Remakes nur träumen

Heute läuft eine Neuauflage im Fernsehen, die es in sich hat. Dieser Film wagt das, wovor viele der letzten Disney-Remakes zurückschreckten: neue Wege zu beschreiten.

Heute Abend, am 3. September 2023 feiert Cruella um 20:15 Uhr bei RTL seine FreeTV-Premiere und das ist ein Grund zur Freude. Denn der Disney-Film traut sich als Vorgeschichte der Schurkin aus 101 Dalmatiner in viele Ecken, die die anderen Live-Action-Adaptionen von Disney sorgsam mieden.



Heute im TV: Cruella wehrt sich gegen alte Disney-Klischees

In Cruella lernen wir die verwaiste Estella (Emma Stone) im London der 1970er Jahre kennen. Die junge Frau träumt davon, eine große Mode-Designerin zu werden. Doch das ist leichter gesagt als getan und so nimmt sie zunächst die Hilfe von zwei Dieben (Paul Walter Hauser und Joel Fry) in Anspruch, um über die Runden zu kommen. Erst als ihre auffälligen Kleidungs-Kreationen der einflussreichen Baroness von Hellman (Emma Thompson) ins Auge fallen, scheint ihre Sternstunde endlich bevorzustehen. Doch muss sie sich dafür der düsteren Seite ihres Charakters verschreiben?

Disney Emma Stone als Estella und ihr Alter Ego Cruella

Was den Film Cruella so erfrischend anders macht, ist, dass er nicht in die Schublade dessen passt, was wohl die meisten mit einem Disney-Film verbinden. Cruella kommt nicht familienfreundlich und nostalgisch daher, sondern laut, wild und punkig. Der Film will keine von Disneys sicheren 1:1-Kopien sein, wie zuletzt Die Schöne und das Biest oder Der König der Löwen. Ohne eigene Vorlage trifft er einen überraschenden Tonfall, der immer noch zum ursprünglichen Disney-Film der 101 Dalmatiner passt, aber sich kreativ traut, etwas Neues auszuprobieren. Ganz so, wie die riskanten Mode-Schöpfungen, die diese neue Cruella erschafft.

Disneys Cruella ist anders – und macht deshalb so viel Spaß

Cruella ist als Einbrecherin, Karrierefrau und Punk-Rock-Ikone auf der spannenden Suche nach einer neuen Identität. Mit der Verhandlung ihrer mentalen Gesundheit lässt sich nicht so einfach in Kategorien von Gut oder Böse pressen. Hauptdarstellerin Emma Stone sprüht vor Spielfreude in der verschlagenen, aber zugleich bezaubernden Rolle. Was Disneys Bösewichtin Maleficent ausprobiert hat, indem sie einer bekannten Figur eine frische eigene Geschichte schenkte, führt Cruella zur Perfektion.

Disney Cruella: Emma Stone

Da dürfen schon mal ehemalige Dalmatiner-Helden aus dem Rampenlicht gestoßen und als zähnefletschende Bestien gezeichnet werden. Wenn Cruella mit unerwarteten Wendungen überrascht, zeigt sie sich erstaunlich experimentierfreudig im Umgang mit Disneys Label der "Familienfreundlichkeit". Dieses Abenteuer schafft, was nur wenigen Disney-Neuverfilmungen zuvor gelang: alte Vorstellungen aufzubrechen, um aus ihnen etwas Neues zu erschaffen.

Wenn ihr Cruella am Samstag um 20:15 Uhr im TV verpasst habt, bringt RTL am Sonntag, dem 10. September 2023 um 14:55 Uhr noch eine Wiederholung. Und bei Disney+ * könnt ihr das Prequel der Dalmatiner-Bösewichtin sowieso jederzeit streamen.

