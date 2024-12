Heute erstmals im TV: Wuchtiger Abenteuerfilm mit Spider-Man-Star Tom Holland, auf den Fans 12 Jahre warteten

Die Videospiel-Adaption dieses gewaltigen Abenteuerfilms spaltete die Kritiken. Die Kinokassen ließ sie aber klingeln. Heute läuft der Blockbuster mit Tom Holland in der Free-TV-Premiere.

Nicht nur Romane dienen als Filmvorlage, auch Videospiele wurden schon zahlreich adaptiert. Das Ergebnis überzeugt Fans nicht immer. Ob es bei Uncharted gelungen ist, könnt ihr heute Abend im Fernsehen sehen. Ganze zwölf Jahre verbrachte der Blockbuster in der Produktionshölle, bevor er mit Tom Holland in die Kinos kam.

Vom Videospiel zum Abenteuerfilm: Uncharted feiert heute Abend seine Free-TV-Premiere im Fernsehen

Der Abenteurer Sully (Mark Wahlberg) heuert den jungen Nathan Drake (Holland) an, um das 500 Jahre alte Vermögen des portugiesischen Seefahrers Ferdinand Magellan zu finden. Doch auch der wohlhabende und rücksichtslose Santiago Moncada (Antonio Banderas) hat es auf den Schatz abgesehen und eröffnet eine Jagd auf das Duo um die ganze Welt.

In dem gigantischen Abenteuerfilm werden die bekannten Videospiel-Charaktere in einer Origin-Story erzählt, um den klassischen Problemen einer Videospielverfilmung zu umgehen. An den Kinokassen konnte das viele Fans anlocken und spielte satte 400 Millionen US-Dollar ein. Der gigantische Blockbuster bringt jede Menge Unterhaltung, auch wenn die Kritiken gemischt ausfielen.

Bei unserem Meinungstext fiel insbesondere Mark Wahlberg als Fehlbesetzung auf. Vielleicht lag es auch daran, dass er bereits seit zwölf Jahren in das Projekt involviert war und ursprünglich als Drake vorgesehen war.

Uncharted: Mark Wahlberg sollte Drake an der Seite von Al Pacino spielen

Erste Pläne, die Videospielreihe für die große Leinwand zu adaptieren, gab es bereits 2008. Konkrete Formen nahm das Projekt im Oktober 2010 an, als The Fighter-Regisseur David O. Russell die Drehbuch- und Regiearbeiten übernehmen sollte. Der hatte bei seinem Sportdrama Wahlberg besetzt und sah ihn auch bei der Adaption in der Hauptrolle als Nathan Drake.

Noch mehr Star-Power sollte es mit Robert De Niro und Joe Pesci geben. Wie Wahlberg im Sommer 2011 erzählte, waren im Drehbuch Rollen für die Schauspiellegenden vorgesehen (via Den of Geek ). De Niro sollte Drakes Vater spielen und Pesci seinen Onkel, was darauf schließen lässt, dass die Familie eine wichtige Rolle im Abenteuerfilm gespielt hätte.

Russell sprang wegen kreativer Differenzen mit dem Studio letztlich ab und das Projekt wanderte durch die Hände sechs weiterer Regisseure, bis Ruben Fleischer schlussendlich die Inszenierung übernahm und Tom Holland in der Hauptrolle besetzte. Fans können sich freuen, denn das Abenteuer soll fortgesetzt werden.

Wann läuft die Videospieladaption Uncharted im TV?

Das große Abenteuer mit Tom Holland könnt ihr am heutigen Montag, den 30. Dezember 2ß24 um 22:15 Uhr im ZDF sehen. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt Uncharted bei Prime kaufen oder leihen.

