Heute erstmals im TV: Zwei der bizarrsten Filme mit Harry Potter-Star Daniel Radcliffe, in einem spielt er eine furzende Leiche

Daniel Radcliffe hat nach der Harry Potter-Reihe viele ungewöhnliche Rollen gespielt. Zwei der skurrilsten gibt es heute dank den TV-Premieren von Swiss Army Man und Guns Akimbo zu sehen.

Eine furzende Leiche, die lernt, was Leben bedeutet. Ein Rambo wider Willen, dem jemand Pistolen an die Hände getackert und ihn auf die Liste eines mörderischen Todesspiels gesetzt hat. Das sind die Rollen von Harry Potter-Star Daniel Radcliffe in Swiss Army Man und Guns Akimbo, die heute zum ersten Mal im deutschen Free-TV laufen.

Daniel Radcliffe tut alles, um von Harry Potter wegzukommen

In Swiss Army Man erzählen die Everything Everywhere All at Once-Macher Dan Kwan und Daniel Scheinert von Hank (Paul Dano), der auf einer einsamen Insel strandet. Dort findet er eine aufgeblähte Leiche (Radcliffe), mit der er ein Gespräch über die Besonderheiten des Lebens beginnt. Wenn sie nicht gerade mit ihren Flatulenzen zu kämpfen hat.

Guns Akimbo zeigt Radcliffe dagegen in einer abgefahrenen Action-Rolle. In naher Zukunft werden dort mörderische Kämpfe live in einem Spielformat namens Skizm gestreamt. Nachdem er einem Unterweltboss in die Quere gekommen ist, wacht Radcliffes Miles eines Tages mit an die Hände genagelten Pistolen auf. Und steht auf der Abschussliste der gefährlichsten Skizm-Spielerin.

Leonine Daniel Radcliffe in Guns Akimbo

Nach 10 Jahren Harry Potter war es offenbar Radcliffes Ziel, sich mit den unterschiedlichsten und ausgefallensten Rollen herauszufordern. Neben Guns Akimbo und Swiss Army Man spielte er beispielsweise einen geplagten Witwer im Horrorfilm Die Frau in Schwarz, einen FBI-Agenten unter Neonazis in Imperium oder den einzigartigen Künstler 'Weird Al' Yankovic in der Bio-Parodie Weird: The Al Yankovic Story.

Wann laufen Swiss Army Man und Guns Akimbo im TV?

Swiss Army Man kommt am heutigen Samstag, den 1. April 2023, um 20.15 Uhr auf Tele 5. Guns Akimbo folgt um 22.10 Uhr. Swiss Army Man wird außerdem am 2. April um 23.00 Uhr wiederholt.

