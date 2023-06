Heute im TV: 136-minütiges Action-Spektakel, das den größten Hollywood-Streit des Jahrtausends startete

Keine zwei Hollywood-Stars haben in den letzten 23 Jahren so kindisch und unterhaltsam gestritten wie Vin Diesel und Dwayne Johnson. Heute läuft der Action-Film im TV, mit dem der Zank begann.

Hollywood-Stars sind Kleinkinder mit millionenschweren Geldbeuteln. So wirkt es zumindest, wenn man sich die kleinlichen Zankereien zwischen manchen Schauspieler:innen anschaut. Den mit Abstand größten und unterhaltsamsten Streit lieferten sich zuletzt Vin Diesel und Dwayne Johnson. Im TV läuft heute Fast & Furious 8, bei dessen Dreh der ganze Konflikt begann.

Im TV: Nach Fast & Furious 8 hatte Dwayne Johson keine Lust mehr auf Vin Diesel

Alles fing mit einer mittlerweile gelöschten Instagram-Nachricht an, in der Johnson einige "männliche Co-Stars" als "Candy Asses" und Feiglinge bezeichnete, die ihn auf die Palme brächten. Es brauchte nicht lange, bis die Medien Diesel als Johnsons Ziel identifiziert hatten (via TMZ ). Seitdem hing im Fast & Furious-Franchise zwischen den beiden der Haussegen schief.

Danach ging es ständig hin und her. Tyrese Gibson mischte sich ein, Johnson war zuerst von Diesels herzlichen Grüßen gerührt, um ihn kurze Zeit später wieder zu verspotten. Weil er sich durch die Blume mit Regie-Legende Federico Fellini (Achteinhalb) verglich. Es war ein Fest für die Fans. Zumindest für die, die mehr Spaß am Streit als an der Versöhnung hatten.

Universal Vin Diesel und Dwayne Johnson

In den letzten 23 Jahren gab es in Hollywood keinen Zwist, der mit ähnlicher Bissigkeit und Länge auf vergleichbarer Star-Ebene geführt wurde. Da ist es beinahe schade, dass er schon vorbei zu sein scheint. Immerhin ist Dwayne Johnson mit Fast 10 augenscheinlich zum Franchise zurückgekehrt.

Fast & Furious 8 dreht sich um einen abtrünnigen Dominic Toretto (Diesel), der von der geheimnisvollen Cypher (Charlize Theron) erpresst wird. Sie bringt ihn dazu, gegen seine langjährigen Mitstreiter ins Feld zu ziehen, um einen Atomsprengkopf zu entwenden.

Wann läuft der Action-Kracher Fast & Furious 8 im TV?

Der Film läuft am heutigen Samstag, den 17. Juni 2023, um 23.30 Uhr im ZDF. Regie führte F. Gary Gray (Gesetz der Rache). Neben Diesel und Johnson sind alte Bekannte wie Michelle Rodriguez vor der Kamera zu sehen.

