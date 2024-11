Heute im TV: 4,5 Stunden Fantasy-Marathon mit zwei Blockbustern, die die Welt in den Abgrund reißen

Im Fernsehen laufen gleich zwei bildgewaltige Blockbuster, die auf mystischen Vorlagen beruhen. Der zweite Fantasy-Film erzählt die wohl bekannteste Weltuntergangsgeschichte der Menschheit.

Im Fernsehen wird es heute religiös. Zuerst geht es ins Reich der Götter, wo es zugeht wie in einer Seifenoper: Affären, Intrigen und tödliche Familienfehden. Im Fantasyfilm Gods of Egypt mit Gerard Butler werden die zahlreichen Geschichten in Popcorn-Kino verwandelt.

Im Anschluss geht es von der ägyptischen Mythologie zur Bibel. In Noah wird die wohl bekannteste Weltuntergangsgeschichte aller Zeiten erzählt. Darren Aronofsky inszenierte das Bibel-Epos mit Russell Crowe und Emma Watson mit atmosphärischer Dichte.

Fantasy-Flop Gods of Egypt im TV: Rasante Action ist gar nicht so schlecht wie sein Ruf

Gott Horus (Nikolaj Coster-Waldau) soll das Erbe seines Vaters Osiris antreten und über das ägyptische Reich herrschen. Doch sein Onkel Set (Butler) reißt die Macht an sich und stürzt Ägypten ins Chaos. Horus schwört Rache, ist dabei aber ausgerechnet auf die Hilfe des menschlichen Diebs Bek (Brenton Thwaites) angewiesen.

Es beginnt eine abenteuerliche Reise ins Jenseits, die voller monströser Wesen, rasanter Wendungen und visuellen Einfallsreichtum ist ‒ das kann schonmal zu Reizüberflutung führen. Kritik erhielt Gods of Egypt schon vor dem Kinostart 2016 für sein Whitewashing beim Hauptcast. Noch ein Jahr später hielt Gerard Butler die Diskussion für überzogen, wie er heute dazu steht, wissen wir nicht. Dennoch bietet die überladene Story große Popcorn-Unterhaltung mit einer zeitlosen Liebesgeschichte.

Noah erzählt den Weltuntergang mit bildgewaltigen Fantasy-Elementen

Drei Jahre bevor Regisseur Darren Aronofsky mit mother! das Alte Testament in einen Psychothriller verwandelte, widmete er sich der wohl bekanntesten Weltuntergasgeschichte. In Noah erhält der Titelheld (Crowe) Visionen einer großen Flut, die das Ende der Menschheit bedeutet. Als Auserwählter macht er sich zusammen mit seiner Familie an den Bau einer gigantischen Arche, auf der auch je zwei Exemplare der Tierwelt Rettung finden.

Mit gigantischen Stein-Wächtern und surrealen Albtraum-Szenen lässt Aronofsky Fantasy-Elemente einfließen und verwandelt Noah in einen düsteren und bildgewaltigen Blockbuster. Der rechtschaffende Noah wird im Laufe des Films zu einem fragwürdigen Helden, der die Meinungen spaltet, wie auch die unterschiedlichen Kritiker- (75 Prozent) und Zuschauerstimmen (41 Prozent) bei Rotten Tomatoes zeigen.

Aronofsky widmet sich in seinem neusten Projekt auch wieder einer Adaption. Diesmal geht es nicht um Religion, sondern um die New Yorker Unterwelt der 90er Jahre. In der Romanverfilmung könnt ihr euch auf Dune 2-Star Austin Butler freuen.

Wann laufen Gods of Egypt und Noah im TV?

RTL 2 zeigt das göttliche Abenteuer am heutigen Freitag, den 08. November um 20:15 Uhr. Im Anschluss folgt Noah um 22:50 Uhr.

Die Rettung in der Arche läuft nochmal in der Nacht auf den 09. November um 03:05 Uhr und Gods of Egypt am selben Tag um 23:05 Uhr. Wer die Filme verpasst, kann sie bei Prime bzw. Disney+ im Abo streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.