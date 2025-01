Heute im TV: 4 Stunden Fantasy-Marathon mit einer der größten Legenden überhaupt

Ein kontrastreiches Fantasy-Programm wird heute Abend als Marathon im deutschen Fernsehen kredenzt. Nach einer klassischen Sage geht es nach Fernost.

Epische Fantasy im Doppelpack gibt es heute Abend im Free-TV mitzuverfolgen. Zuerst mit einer actionreichen Artus-Adaption in King Arthur: Legend of the Sword von Guy Ritchie, gefolgt vom epischen Flop 47 Ronin mit Keanu Reeves in der Hauptrolle.

Fantasy-Epos King Arthur: Legend of the Sword im TV - darum geht es

Arthur (Charlie Hunnam) wächst nach dem Tod seines Vaters Uther Pendragon (Eric Bana) als gemeiner Ganove in den Straßen Londiniums auf, während der skrupellose Vortigern (Jude Law) auf seinem Thron sitzt. Erst als er das legendäre Schwert Excalibur aus dem Stein zieht, beginnt er, sich seinem Schicksal zu stellen, seine inneren Dämonen zu bezwingen und seinen rechtmäßigen Platz in Camelot einzufordern.

Eigentlich hatte Filmemacher Guy Ritchie vor, ein ganzes Marvel-artiges Filmuniversum mit sechs Filmen über die Artus-Sage zu schaffen. Sein Arthur-Film blieb jedoch weit hinter den Erwartungen zurück und so blieb es bei nur einem Streifen über den sagenumwobenen König Englands, während die Ritter seiner Tafelrunde ohne eigenes Abenteuer ausgingen.

Fantasy-Abenteuer 47 Ronin im TV - darum geht es

Ein weiteres Millionengrab stellte 47 Ronin dar, das auf einer japanischen Legende basiert. Damals soll sich eine Gruppe herrenloser Samurai für den Tod ihres Herren gerächt haben. Regisseur Carl Rinsch nahm sich dieser Geschichte mit Fantasy-Elementen angereichert an und machte Keanu Reeves zum Halbjapaner Kai, der von seinen Samurai-Kollegen befreit wird, um gegen eine übermächtige Armee und mystische Bestien zu kämpfen.

Schaut hier den Trailer zu 47 Ronin:

47 Ronin - Trailer (Deutsch) HD

Als japanischer Co-Star ist Hiroyuki Sanada im Cast vertreten, der spätestens seit dem Erfolg seiner Hit-Serie Shogun aus dem letzten Jahr in aller Munde ist.

Wann und wo sind King Arthur und 47 Ronin zu sehen?

ProSieben beginnt den vierstündigen Fantasy-Marathon heute um 20:15 Uhr mit King Arthur: Legend of the Sword, gefolgt von 47 Ronin um 22:45 Uhr. Der Artus-Film wird ab 00:50 Uhr wiederholt, die Samurai-Saga ab 02:55 Uhr. Alternativ findet man Film Nummer 1 bei Netflix in der Flatrate, Film Nummer 2 bei Joyn im Stream.