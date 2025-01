Heute im TV: 5,5 Stunden Action-Thriller-Marathon, der mit einem der größten Kultfilme der 90er endet

Drei Action-Thriller könnt ihr euch heute hintereinander im TV gönnen. Der Spaß wird sogar von einem der größten Kultfilme der 1990er Jahre beendet.

Im TV werden heute drei Filme hintereinander gezeigt, die sich perfekt zum Marathon-Filmabend eignen. Auf den ersten Blick lassen sich alle drei als Action-Thriller bezeichnen, aber während Jack Ryan: Shadow Recruit eher in Richtung James Bond geht und Killer Elite als reiner Action-Thriller durchgeht, ist Falling Down nicht nur Kult, sondern auch eine gelungene Satire.

Heute im TV: Darum geht's in Jack Ryan: Shadow Recruit

Der Oligarch Viktor Cherevin (Kenneth Branagh) will für die russische Regierung die USA und am besten gleich die komplette Dollarwährung ins Chaos stürzen. Aber er hat die Rechnung ohne den US-Veteranen und Ex-Soldaten Jack Ryan (Chris Pine) gemacht, der gerade frisch von der CIA als Geheimagent rekrutiert wurde. Auf seiner Undercover-Mission bekommt er es mit Verrat, Terror und vielem mehr zu tun.

Jack Ryan: Shadow Recruit - Trailer 2 (Deutsch) HD

Killer Elite trumpft mit gigantischem Cast und jeder Menge Action auf

In Killer Elite wurde der ehemalige Ausbilder und Mentor (Robert De Niro) von Special Agent Danny (Jason Statham) entführt. Der bläst daraufhin zum großangelegten Rachefeldzug, soll für den Entführer aber erst einmal drei ehemalige Soldaten einer Spezialeinheit um die Ecke bringen. Diese Killer Elite wird aber vom Ex-S.A.S.-Soldaten Spike (Clive Owen) beschützt, der wiederum für eine Geheimorganisation arbeitet.



Killer Elite - Trailer 2 (Deutsch) HD

Falling Down ist und bleibt ein echter Kultfilm, in dem Michael Douglas nach und nach ausflippt

Die Prämisse von Falling Down kennen wir alle nur zu gut: William Foster (Michael Douglas) hat einen echt schlechten Tag, steht im Stau und abartig heiß ist es auch noch. Aber nur die Wenigsten rasten daraufhin so vollständig aus wie der sowieso schon prädisponierte Vater, der nicht nur über keine Impulskontrolle verfügt, sondern auch noch ein echtes Arschloch ist. Besonders kritisch wird die Sache, als William in den Besitz einer Tasche voller Waffen gelangt.

So unsympathisch der Protagonist auch wirkt, so gelungen ist das sozialkritische Drama und die dicke Ladung Satire in Falling Down. Hier birgt jede Begegnung höchst explosives Potential, so dass der Film bis zum bitteren Ende spannend bleibt. Der schwarze Humor und die schauspielerische Leistung tun ihr Übriges.

Wenn ihr mehr von Chris Pine aus Jack Ryan sehen wollt, haben wir gute Neuigkeiten für euch: Der vierte Star Trek-Film mit ihm als Captain Kirk befindet sich in Arbeit. Hier findet ihr alle Infos zur Sci-Fi-Fortsetzung, nachdem die Reihe 8 Jahre voller Niederlagen ertragen musste.

TV oder Stream: Wann und wo kommen Jack Ryan: Shadow Recruit, Killer Elite und Falling Down?

Den Action-Thriller-Marathon par excellence könnt ihr euch heute Abend ab 20:15 Uhr bei kabel eins zu Gemüte führen. Als Erstes kommt Jack Ryan, um 22:30 Uhr Killer Elite und ab 0:45 Uhr bildet Falling Down den Abschluss.

Alle Filme gibt es auch online im Stream. Falling Down gibt es im Amazon Prime-Abo, Killer Elite ebenfalls dort oder bei WOW sowie über Netflix und Jack Ryan: Shadow Recruit auch noch bei Paramount+.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.