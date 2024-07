Heute im TV: Absolut unterschätzter 3. Teil einer Superhelden-Reihe, der den Spott nicht verdient hat

Heute Abend läuft der epische dritte Teil der besten Marvel-Trilogie im Fernsehen. Leider hat die Reihe danach ein ziemlich unrühmliches Ende genommen.

Ohne Sam Raimis Spider-Man-Filme wäre der Superhelden-Boom der vergangenen Jahre nicht möglich gewesen. Vor allem die ersten beiden Teile mit Tobey Maguire finden sich regelmäßig auf Bestenlisten des Genres wieder. Bei Teil 3 hagelt es oft jedoch Spott und Häme. Das hat diese berührende Fortsetzung auf keinen Fall verdient.

Klar, Spider-Man 3 ist nicht so perfekt wie der überragende Vorgänger, der im Lauf der vergangenen Jahre zum Sinnbild des formvollendeten Comic-Blockbusters geworden ist. Trotzdem verdient es der Film nicht, so hart abgestraft zu werden. IRaimi hat hier ein absolut unterschätztes Superhelden-Epos geschaffen.

TV-Tipp: Spider-Man 3 ist ein grandioses Finale der Trilogie

Die Geschichte von Spider-Man 3 schließt nahtlos an die vorherigen Teile an und beginnt mit hoffnungsvollen wie romantischen Tönen: Peter Parker (Tobey Maguire) will seiner großen Liebe Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) endlich einen Heiratsantrag machen. Ehe er sich versieht, wird er jedoch von seiner Vergangenheit eingeholt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Spider-Man 3 schauen:

Spider-Man 3 - Trailer (Deutsch)

Auf der einen Seite wäre da Harry Osborn (James Franco), der in die Fußstapfen seines Vaters tritt und die Schurkenidentität von New Goblin annimmt. Auf der anderen Seite entkommt Flint Marco (Thomas Haden Church), der für den Tod von Peters Onkel verantwortlich ist, aus dem Gefängnis und wütet als Sandman in der Stadt.

Und dann ist da noch eine unheimliche Macht, die in Form einer schwarzen schleimigen Masse in Spider-Man 3 kriecht. In der Dunkelheit der Nacht wirkt sie ungefährlich. Nach und nach ergreift sie aber Besitz von Peter Parker und verwandelt New Yorks strahlenden Helden in einen finsteren Schatten, der sich selbst vergisst.

Spider-Man 3 im TV: Ein Melodram als Marvel-Blockbuster

Sam Raimi knüpft in Spider-Man 3 an viele spannende Themen und Motive an, die tief in der DNA seiner vorherigen Marvel-Filme verankert sind, und denkt diese logisch weiter. Daraus ergibt sich der größte Reiz des dritten Teils: Es ist ein Film über Konsequenzen – und das mit der Aussicht auf ein wahrhaftiges Ende.

Sony Spider-Man 3

Das Franchise-Kino stapelt ein Abenteuer auf das andere und wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, das Ende einer Geschichte zu erzählen. In Raimis großartiger Spider-Man-Trilogie entsteht ein Film aus dem anderen und macht die Reise der Figuren begreifbar – ganz besonders in den finalen Atemzügen von Spider-Man 3.



Der Fokus auf das Dreieck Peter, MJ und Harry lässt den Film zum größten Melodram des Superheldenkinos werden. Spider-Man unter Raimi war schon immer mehr als nur ein Vehikel für spektakuläre Action-Szenen und Spezialeffekte. Die sind natürlich in allen drei Teilen herausragend, doch was wirklich mitreißt, ist die Geschichte.

Spider-Man 3 beherbergt viele starke Szenen, in denen Raimi sorgfältig die Tragik der Figuren herausarbeitet. In jeder Begegnung steckt ein Bewusstsein für das Erlebte und die bevorstehenden Entscheidungen. Selbst die unscheinbarsten Zwischentöne kommen dank Raimis überlegter Inszenierung zur Geltung und treffen mitten ins Herz.

Marvel-Blockbuster: Wann läuft Spider-Man 3 im TV?

Spider-Man 3 läuft heute Abend am 3. Juli 2024 um 20:15 Uhr auf NITRO. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:40 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Alternativ könnt ihr den Film bei Netflix und WOW im Streaming-Abo schauen.