Heute im TV: Der schlechteste Marvel-Film, der nach 13 Jahren plötzlich wieder wichtig ist

Lange Zeit wirkte es, als versucht das Marvel Cinematic Universe die Existenz von Der unglaubliche Hulk zu ignorieren. Doch auf einmal ist der Film wichtiger denn je.

Wenn es um die Frage nach dem schlechtesten Film im gesamten Marvel Cinematic Universe geht, gibt es zwei große Favoriten: Thor 2: The Dark Kingdom und Der unglaubliche Hulk. Beide Filme sind weder bei der Kritik noch bei den Fans gut angekommen. In Rankings tauchen sie regelmäßig auf den hinteren Plätzen auf.

Edward Nortons Version des grünen Wüterichs wurde lange Zeit im MCU totgeschwiegen. Verantwortlich dafür ist u.a. die Neubesetzung der Figur: Im ersten Avengers-Film übernahm Mark Ruffalo die Rolle von Dr. Bruce Banner, was Der unglaubliche Hulk zu einem Querschläger im sonst so perfekt geplanten und kohärenten MCU macht.

Die Wiederentdeckung von Der unglaubliche Hulk im MCU

Lediglich der von William Hurt verkörperte General Thaddeus Ross tauchte in späteren MCU-Filmen wie The First Avenger: Civil War und Black Widow in kleinen Rollen auf, ganz zu schweigen von kurzen Cameos in den letzten zwei Avengers-Abenteuern auf. Komplett abgeschrieben wurde Der unglaubliche Hulk trotzdem nicht, im Gegenteil.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Der unglaubliche Hulk anschauen:

Der unglaubliche Hulk - Trailer (Deutsch)

Dieses Jahr markiert die unerwartete Rückkehr des ungeliebten MCU-Films ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Ausschlaggebend dafür war die Rückkehr von Tim Roths Bösewicht Abomination in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. In einer denkwürdigen Szenen prügelt er sich mit Wong in einer Arena in einer Untergrundarena in Macau.

Wo das MCU für gewöhnlich einen großen Bogen um die Überbleibsel von Der unglaubliche Hulk macht, wird Abomination hier mit offenen Armen empfangen. Sogar im Trailer wurde mit seinem Auftritt für den Film geworben. Roths Rückkehr ist keine Ausnahme oder gar ein Versehen: Das MCU will das Vermächtnis seines Hulk-Films verlängern.

Der Schlüssel hierfür ist die kommende She-Hulk-Serie auf Disney+, in der Bruce Banners Cousine, Jennifer Walters, ins MCU eingeführt wird. Damit einhergehend greift die Serie die Mythologie rund um die Hulk-Figur auf, was zur Folge hat, dass auch dort Roth wieder am Start ist. Laut Gerüchten soll ebenfalls Liv Tyler als Betty Ross zurückkehren.

© Disney Tim Roth als Abomination in Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings

Der unglaubliche Hulk wird für She-Hulk das, was Avengers 2: Age of Ultron für Ultron und Thor 2: The Dark Kingdom für Loki war. Beide Serien haben durch ihre Geschichten vergangenen und teils vergessenen MCU-Kapiteln eine neue Bedeutung geben. Wir sind gespannt, wie in Zukunft mit dem Hulk-Vermächtnis umgegangen wird.

Wenn wir uns ganz weit aus dem Fenster lehnen, wäre eines Tages sogar ein großes Comeback von Ang Lees unterschätztem Hulk-Film aus dem Jahr 2003 möglich. Nicht zuletzt kehren dank dem Multiversum im nächsten Spider-Man-Film einige Figuren aus der Tobey Maguire- und der Andrew Garfield-Ära zurück.

Wie steht ihr nach all den Jahren zu Der unglaubliche Hulk?