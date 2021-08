Marvel-Multiversum eskaliert: Der Spider-Man: No Way Home-Trailer bringt Doc Ock zurück

Lange haben wir auf den ersten Trailer zu Spider-Man: No Way Home gewartet. Jetzt ist er endlich da und zeigt uns, was wir von dem neuen Marvel-Film mit Tom Holland erwarten dürfen.

Heute ist es endlich so weit. Der offizielle Trailer zu Spider-Man: No Way Home ist erschienen und wartet mit einigen aufregenden Enthüllungen auf. Der dritte Solofilm mit Tom Holland als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ist mehr als eine einfache Fortsetzung: Hier kulminiert das gesamte Marvel-Multiversum.

Trailer zum Marvel-Blockbuster Spider-Man: No Way Home mit Tom Holland enthüllt

Die 1. Staffel der Loki-Serie lieferte bereits einen Vorgeschmack auf das Multiversum und erklärte anschaulich, wie dieses funktioniert. Nun stürzt sich auch Spider-Man in die Tiefen der unterschiedlichen Parallelwelten, dicht gefolgt von Doctor Strange, der sich in seinem zweiten Solofilms ebenfalls im Multiversum des Wahnsinns verliert.



Hier könnt ihr den deutschen Spider-Man: No Way Home-Trailer schauen:

Dementsprechend spielt der von Benedict Cumberbatch verkörperte Sorcerer Supreme schon in No Way Home eine wichtige Rolle. Er ist jedoch nicht die einzige vertraute Marvel-Figur, die in der Fortsetzung auftaucht. Der Trailer zum neuen Spidey-Film liefert mit der Rückkehr von Doctor Octopus (Alfred Molina) und dem höhnischen Lachen von Willem Dafoes Green Goblin aus Sam Raimis Spider-Man-Filmen den endgültigen Beweis, dass die Reise auch über die MCU-Grenzen hinausgeht.

Spider-Man: No Way Home startet am 16. Dezember 2021 in den deutschen Kinos. Doctor Strange in the Multiverse of Madness folgt am 25. März 2022.

Podcast für Marvel-Fans: Ist Loki die beste MCU-Serie?

Die neue Marvel-Serie Loki bei Disney+ verändert das Superhelden-Universum wie keine davor. Denn Loki stellt die Weichen für einen wichtigen neuen Bösewicht und die Entdeckung des Multiversums im MCU.

Im Podcast sprechen wir darüber, was Loki für die Zukunft des Marvel-Universums bedeutet und welche Stärken und Schwächen sie hat. Außerdem steht die Frage im Raum: Ist Loki nicht nur die wichtigste, sondern auch die beste Serie im MCU?

