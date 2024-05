Heute im TV: Der ultimative Abenteuerfilm der 2000er Jahre

Heute Abend könnt ihr einen der besten Abenteuerfilme der 2000er Jahre im Fernsehen schauen. Der Regisseur der Herr der Ringe-Trilogie hat eine Welt geschaffen, die ab der ersten Sekunde an fesselt.

King Kong von 2005 bringt eine rasante Abenteuer-Story, erstklassige Schauspieler:innen und unglaubliche Effekte zusammen. Der Film von Peter Jackson (Herr der Ringe-Trilogie) ist ein Remake des Original-King Kong von 1933 und hat bei der Action ordentlich draufgelegt. Heute Abend läuft er im TV.



Bombastisches Fantasy-Abenteuer vom Herr der Ringe-Macher heute im Fernsehen

Darum geht's in King Kong: In der Neuauflage lockt der verzweifelte Regisseur Carl (Jack Black) unter einem Vorwand Schauspielerin Ann (Naomi Watts) und Autor Jack (Adrien Brody) mitsamt Filmcrew zur mythischen Insel Skull Island. Dort will er einen Film über die Sagengestalt King Kong (Andy Serkis im Motion-Capture-Anzug) drehen. Und kommt ihm bald näher, als seinen Mitreisenden lieb ist.

United International Pictures GmbH King Kong und Naomi Watts lernen sich besser kennen

King Kong ist ein Paradebeispiel für Jacksons unvergleichliches Talent, auf der Leinwand Welten zu erschaffen. Der Film kreiert mit für seine Zeit erstklassigen Effekten, packender Action, toller Ausstattung und mitreißenden Figuren eine so dichte Atmosphäre, dass man sich darin stundenlang verlieren könnte. Die Begeisterung der Kritik (via Metacritic ) und der Kinokassen-Erfolg (via Box Office Mojo ) sind daher auch kein Wunder.



Großer Abenteuerfilm: Wann läuft King Kong im TV?

", schwärmte etwa Kritik-Koryphäe Roger Ebert , dessen Urteil man heute auf RogerEbert.com findet. Die New York Times berauscht sich an der Performance von Serkis, der "". Und an Watts Auftritt, der das klassische Hollywood wieder aufleben lasse.

King Kong läuft am heutigen Mittwoch, den 8. Mai 2024, um 20.15 Uhr auf Nitro. Peter Jacksons Abenteuerfilm hat ohne Werbung eine Laufzeit von 187 Minuten. Neben den oben genannten Darsteller:innen ist unter anderem Thomas Kretschmann (Der Pianist) vor der Kamera zu sehen.

