Heute im TV: Dwayne Johnsons endlos unterhaltsame Neuerfindung eines Fantasy-Klassikers

Heute läuft einer von Dwayne Johnsons kurzweiligsten Filmen im TV. Die Dschungel-Action ist das perfekte Paket aus Spaß und Abenteuer.

Dwayne Johnson steht für Unterhaltung. Egal ob halsbrecherische Fast & Furious-Auftritten und das Kino-Abenteuer Jungle Cruise, der Action-Star ist ein Garant für jede Menge Spaß. In dieser Kategorie von Filmen zählt Jumanji: Willkommen im Dschungel zu den besten. Es ist ein rasanter, knallbunter, niemals langweiliger Angriff auf die Lachmuskeln. Heute Abend läuft er im TV.

Im TV: Action-Star Dwayne Johnsons Jumanji garantiert Spaß bis zur letzten Sekunde

Als Neuauflage des Robin Williams-Klassikers Jumanji erzählt Johnsons Action-Spektakel eine ähnliche Geschichte. Eine Gruppe von Teenagern um Spencer (Alex Wolff) und Fridge (Ser'Darius Blain) wird in ein Videospiel hineingezogen und dort mit neuen Avataren ausgestattet. Umgeben vom saftigen Grün eines Dschungellevels müssen sie ein kostbares Juwel wiederbesorgen. Das wurde von Fiesling Van Pelt (Bobby Cannavale) nämlich gemopst.



Schaut euch hier den Trailer zu Jumanji - Willkommen im Dschungel an:

Jumanji - Trailer 3 (Deutsch) HD

Grandios unterhaltsam ist hier allein schon der Körpertausch-Prämisse. Während Sportskanone Fridge sich im Körper des kleingewachsenen Rucksackträgers Mouse (Kevin Hart) wiederfindet, wird der selbsterklärte Nerd Spencer zum muskulösen Überhelden Dr. Smolder Bravestone (Johnson). Die Selfie-Queen Bethany (Madison Iseman) wird zum untersetzten Akademiker Professor Oberon (Jack Black). Die Konsequenz ist zum Schreien. Ein chronisch verängstigter The Rock und ein herumzeternder Jack Black bringen jeden Fans zum Lachen.

Im TV verpasst? Jumanji bei Netflix oder bei Amazon schauen *

Die Dramaturgie ist für diesen Dauerspaß quasi das perfekte Gerüst. Es ist gibt klare Ziele (Juwel zurückholen), einen eindeutigen Fiesling (Van Pelt), eine große Gefahr (alle haben nur drei Leben) und immer abenteuerlichere Levels, die in knallbunten, wunderhübschen Bildern dargestellt werden. Alles ist darauf abgestimmt Johnson, Hart, Black und Karen Gillan einen Spielplatz voller urkomischer Situationen zu liefern.

Dwayne Johnsons größter Film: Neues Black Adam-Bild teast DC-Höhepunkt

Das funktioniert blendend. So empfanden es auch viele Zuschauer, die dem Action-Spaß mit dem Kassenerfolg (via Boxofficemojo ) die Fortsetzung Jumanji: The Next Level ermöglichten. Und wie der Erstling heute im TV beweist, reicht so viel Unterhaltung sicher noch für ein drittes Leinwandabenteuer.

Wann kommt die Fantasy-Neuauflage Jumanji - Welcome to the Jungle im TV?

Jumanji läuft heute um 20.15 Uhr auf RTL. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 0.00 Uhr nachholen. Regie führte bei dem Dschungel-Abenteuer Jake Kasdan (Bad Teacher).

Podcast über das Phänomen Dwayne Johnson: Nervensäge oder Sympathieträger?

Dwayne Johnson ist gerade überall. Er spielt neben Gal Gadot und Ryan Reynolds in Red Notice die Hauptrolle, dem bis dato teuersten Netflix-Film. Außerdem hat er mit Young Rock eine eigene Serie über sein Leben, die in Deutschland bei Sky zu sehen ist. Darin präsentiert er sich wie gewohnt zurückhaltend als Präsidentschaftskandidat der Zukunft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Deswegen diskutieren ein Johnson-Fan und eine Johnson-Kritikerin diesen außergewöhnlichen Star. Ist The Rock der sympathischste Mann in Hollywood oder eine Nervensäge?

Was haltet ihr von Jumanji - Willkommen im Dschungel?