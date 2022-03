Heute im TV: Ein 100 Jahre alter Horrorfilm, der immer noch verstört bis ins Mark

Einer der besten Horrorfilme ist bereits 100 Jahre alt und schockt immer noch wie kein Zweiter. Heute läuft er im TV.

100 Jahre Horror-Film haben unzählige Momente von Glanz und Schrecken hervorgebracht, etwa den wohl berühmtesten Schocker der Filmgeschichte in einem Thriller von 1960. Und alles begann, mehr oder weniger, mit dem Film, der heute im TV läuft: F.W. Murnaus Nosferatu, eine Symphonie des Grauens aus dem Jahr 1922.

100 Jahre alter Horror im TV: Nosferatu ist eine grandiose Dracula-Adaption

Dabei ist der deutsche Stummfilm im Grunde ein werkgetreue (und eingedeutschte) Verfilmung von Bram Stokers Dracula-Roman: Der Makler Hutter (Gustav von Wangenheim) reist in die Karpaten, um dem Grafen Orlok (Max Schreck) ein Haus im pittoresken Dörfchen Wisborg zu verkaufen.

Schaut euch hier den Trailer zu Nosferatu an:

Nosferatu, eine Symphonie des Grauens - Trailer (Deutsch)

Einmal angekommen, fällt der unheimliche Graf über seinen jungen Gast her und macht sich per Sarg und Schiff auf den Weg zu seinem neuen Domizil. Sein untotes Herz hat nämlich in Hutters Frau Ellen (Greta Schröder) ein neues Ziel der Begierde gefunden.

Bei derartiger dramaturgischer Nähe ist es nicht verwunderlich, dass Stokers Witwe die Produzenten des Films verklagte und alle auffindbaren Kopien des Films vernichtet werden mussten. Schaden konnte es dem Film kaum noch: Der teure Nosferatu hatte sich zum Flop entwickelt, auch ohne Klage musste die Produktionsfirma des Films Konkurs anmelden.

Horror-Meisterwerk: Nosferatu fesselt auch nach 100 Jahren noch

Erst mit der Zeit konnten Publikum wie Kritik den immensen Einfluss des Films erkennen: Erstklassige Kameraarbeit und die hohe Lichtkunst des Weimarer Kinos machen Nosferatu zu einem frühen Horror-Meisterwerk, das darüber hinaus mit einer einzigartigen klassischen Musikuntermalung gewinnt. Es leistet Pionierarbeit in Sachen der Parallelmontage und des subjektiven Blicks und macht so Schrecks animalischen Blutsauger zur ersten Kino-Horrorgestalt mit echter Tiefe.

Brillante Hommage: Trailer zu Werner Herzogs Nosferatu (1979):

Nosferatu: Phantom der Nacht Trailer

Zwar hat Nosferatu nicht die wohlerprobten Story-Kniffe und technischen Tricks seiner abertausenden an Nachahmern: Mit einem brutalen Kettensägen-Meisterwerk auf Amazon Prime lässt er sich nur schwer vergleichen. Dennoch zeigt er auch heutzutage noch immense Wirkung: Nosferatu schockt nicht mit unerwarteten Schnitten, sondern verstört mit seiner langsamen, morbiden Atmosphäre eines immer weiter voranschreitenden Grauens.

Nosferatu war neben Das Cabinet des Dr. Caligari wohl einer der ersten Filme, der echten Horror an den Zuschauer übermitteln konnte. In dieser und vielen anderen Hinsichten schulden ihm das Genre und seine zahlreichen Nachfahren Dank. Und das bereits seit 100 Jahren.

Wann kommt der Horror-Pionier Nosferatu im TV?

Nosferatu läuft heute um 23.25 Uhr auf Arte. Und das übrigens nur, weil Stokers Witwe nicht ganz erfolgreich war: Dank einigen gewitzten Filmfans der 1920er entgingen einige Kopien der gerichtlich angeordneten Flammenwut.

Was haltet ihr von Nosferatu?