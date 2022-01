Heute im TV: Ein vollkommen unterschätzter Katastrophen-Actionfilm mit Game of Thrones-Star

Durch Game of Thrones ist Kit Harington bekannt geworden. In dem actiongeladenen Katastrophenfilm Pompeii muss er vor dem Hintergrund des legendären Vulkanausbruchs um sein Leben rennen.

Inzwischen ist Jon Snow-Schauspieler Kit Harington auch im Marvel Cinematic Univese angekommen. Es ist nicht sein erster Versuch, sich abseits von Game of Thrones als Star auf der großen Leinwand zu etablieren. Schon 2014 führte er seinen ersten eigenen Blockbuster an. Die Rede ist von dem maßlos unterschätzten Pompeii.

Das Historienepos spielt sich vor dem Hintergrund des Ausbruchs des Vulkans Vesuv ab. Im Kino entpuppte sich Pompeii als Enttäuschung. Weder die Presse noch das Publikum waren der Katastrophen-Action von Paul W.S. Anderson wohlgesonnen. Auch an den Kinokassen konnte der Film keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Game of Thrones-Star Kit Harington als Gladiator in Pompeii

Dennoch lohnt sich ein Blick in das Treiben im Jahr 79 n. Chr. Hier lernen wir den Sklaven Milo (Kit Harington) kennen, der sich als Gladiator durchschlägt. Mal wird er von der Menge angefeuert, mal wird er ausgebuht. Die meiste Zeit kriegt er davon jedoch nichts mit, weil er zwischen Staub, Blut und Schweiß in der Arena um sein Leben ringt.

Der Trailer zu Pompeii mit Kit Harington:

Als er der wohlhabenden und bildschönen Cassia (Emily Browning) begegnet, beginnt sich Milo ein Leben ohne tägliches Blutvergießen vorzustellen. Sie ist ein Mensch, der ihn mit völlig anderen Augen sieht. Das Problem ist: Auch der machthungrige Senator Corvus (Kiefer Sutherland) hat es auf Cassia abgesehen.

Pompeii: Kit Harington tauscht Game of Throens gegen Titanic

Obwohl die Trailer und Poster zu Pompeii einen stumpfen Leinwandbombast erwarten lassen, steckt hinter Pompeii deutlich mehr. Regisseur Paul W.S. Anderson (bekannt für seine Resident Evil-Filme) stellt sich die Geschichte als groß angelegtes Epos vor, in dem nicht nur glühende Lavabrocken die Menschen in den Abgrund reißen.

In Pompeii folgen wie Intrigen und Machtspielen. Es geht um Klassenunterschiede, Umbrüche und eine tragische Liebesgeschichte. Insgeheim hat Anderson hier seine actiongeladene Version von Titanic gedreht, die sogar mit ähnlichen Gedanken endet: Was bleibt? Was geht für immer verloren? Und was kann wiederentdeckt werden?

Während sich Anderson in seinen Resident Evil-Filmen von einem Level in das nächste kämpft, tritt er bei Pompeii einen Schritt zurück und betrachtet zuerst die gesamte Arena und dann die ganze Stadt. Was folgt ist einer der denkwürdigsten Weltuntergänge, die wir in den vergangenen Jahren im Kino erlebet haben.

