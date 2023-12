Heute im TV: Einer der besten Filme der letzten 15 Jahre, der auf einer komplett abgefahrenen, wahren Geschichte basiert

Trotz fünf Oscar-Nominierungen konnte Martin Scorseses Meisterwerk keine Trophäe mit nach Hause bringen. Auch Leonardo DiCaprio, der eine der besten Performances seiner Karriere hinlegte, ging leer aus. Heute Abend läuft der Film im TV.

An Weihnachten lässt sich das Fernsehprogramm wahrlich nicht lumpen und zeigt jede Menge toller Filme. Dazu zählt auch die bissige Satire The Wolf of Wall Street von Meisterregisseur Martin Scorsese, die heute im TV läuft. Der Film, der sich um den Aufstieg und Fall des Börsenmaklers Jordan Belfort dreht, basiert auf seiner Autobiografie.

Ein Film wie ein Rausch: Darum geht es in The Wolf of Wall Street

The Wolf of Wall Street erzählt die Geschichte von Jordan Belfort, der es schafft, vom Arbeitslosen zu einem der reichsten Männer des Landes aufzusteigen. Dank seines Verkaufstalents macht sich der Broker Ende der 80er-Jahre schnell einen Namen an der Wall Street. Doch der wahre Erfolg stellt sich erst ein, als er krumme Aktiengeschäfte abwickelt und Wertpapiere fälscht. Multimillionär Belfort schleudert sein Geld für Luxus, Drogen und Frauen zum Fenster raus und bekommt einfach nicht genug. Immer tiefer gerät er in den kriminellen Sog, doch das FBI ist ihm bereits auf den Fersen.

Universal Für Jordan Belfort ist Geld nur Papier.

Nicht nur Leonardo DiCaprio trägt den Film mit seiner großartigen Performance, auch die Nebendarsteller:innen wissen sich in Szene zu setzen. Dazu gehören auch Jonah Hill, Matthew McConaughey und die damalige Neuentdeckung Margot Robbie, die schon dort mit einer unglaublichen Leinwandpräsenz überzeugt.

Die wahre Geschichte von The Wolf of Wall Street

Wie einem Artikel von Slate zu entnehmen ist, den wir hier noch einmal zusammengefasst haben, arbeitete sich auch der echte Jordan Belfort langsam zu einem Multimillionär nach oben und stellte viele seiner Freunde in seiner Firma ein. Der Film strotzt vor Drogenexzessen und wahnwitzigen Geschichten, die zum Großteil den Schilderungen Belforts entsprechen.

Wie der, dass Belfort im zugedröhnten Zustand einen Helikopter auf seinem Grundstück landete, sein Auto zu Schrott fuhr oder den Kapitän seiner Yacht befahl, durch einen Sturm zu fahren, bis sie schließlich vom italienischem Militär gerettet werden mussten. Auch die Gewalt gegenüber seiner Ehefrau ist in der Biografie nachzulesen sowie die Szene, in der sie nichtsahnend die Beine vor einer Überwachungskamera spreizt.

Wann läuft The Wolf of Wall Street im TV?

Am ersten Weihnachtstag (26. Dezember) um 23:00 Uhr zeigt VOX The Wolf of Wall Street. Wiederholungen gibt es keine, doch der Film kann ebenfalls gestreamt werden. Unter anderem stellen Netflix, Amazon Prime, WOW und RTL+ den Film zur Verfügung.