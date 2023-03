Heute im TV: Einer der besten Keanu Reeves-Filme mit Mega-Twist und legendärem Bösewicht

Bevor Keanu Reeves nächste Woche als John Wick auf die Leinwand zurückkehrt, könnt ihr heute Abend im TV einen seiner besten Filme schauen, nämlich im Auftrag des Teufels.

Keanu Reeves ist vor allem für zwei große Filmreihen bekannt: Matrix und John Wick. Im Lauf seiner Karriere hat er sich aber auch in vielen anderen Filmen und Genres bewiesen. Dass es nicht immer ein Action-Kracher sein muss, damit Reeves brillieren kann, zeigt zum Beispiel der 1997 erschienen Mystery-Thriller Im Auftrag des Teufels.

Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnliches Anwaltsdrama wirkt, verwandelt sich in einen unbehaglichen Gang durch die Häuserschluchten von New York, bei dem mehr und mehr Horrorelemente ihren Weg in die Geschichte finden. Und dann wäre da noch ein unfassbarer Twist, der den gesamten Film auf den Kopf stellt.

Heute im TV: Im Auftrag des Teufels läuft heute Abend um 20:15 auf Tele 5. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 00:35 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Netflix und Amazon Prime streamen.

Keanu Reeves geht einen Pakt mit dem Teufel ein

Im Auftrag des Teufels erzählt von dem jungen Anwalt Kevin Lomax (Reeves), der bereits 64 Fälle für seine Klient:innen entscheiden konnte. Dank dieser beachtlichen Quote wird der Vorsitzende einer einflussreichen New Yorker Kanzlei auf ihn aufmerksam. John Milton (Al Pacino) setzt alles daran, um Kevin in die Großstadt zu holen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Im Auftrag des Teufels schauen:

Im Auftrag des Teufels - Trailer (Deutsch)

Ein luxuriöses Apartment in der Fith Avenue, ein ordentliches Gehalt und die Aufnahme in die hohen Kreise der Stadt: Kevin merkt gar nicht, wie sehr er von Milton verführt wird. Erst später realisiert er, was für einen verhängnisvollen Pakt er eingegangen ist. Dieser Pakt ruiniert sein Leben und die Ehe mit seiner Frau Mary Ann (Charlize Theron).

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Ein großer Reiz von Im Auftrag des Teufels sind die unausgesprochenen Dinge, die für uns Zuschauende offenkundig im Raum stehen, von den Figuren jedoch selten adressiert werden. Das Unausgesprochene bildet die Grundlage für ein großartiges Schauspielduell: Keanu Reeves' unschuldige Blicke treffen Al Pacinos diabolische Grimassen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.