Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme des Jahrhunderts, dessen Idee gerade Millionen von Menschen verstört

Heute läuft im TV ein Sci-Fi-Meisterwerk, das sich um eine bestimmte Form von künstlichen Menschen dreht. Und damit den Nerv der Zeit ins Schwarze trifft.

Wer hätte gedacht, dass Schauspieler:innen bald nur noch als computergenerierte Kopie in Filmen auftauchen? Die Idee im Kern des Sci-Fi-Highlights Der Kongress ist heute im TV zu sehen. Als der Film 2013 veröffentlicht wurde, klang das Thema nach Zukunftsmusik. Mittlerweile ist es kontroverse Realität geworden.

Sci-Fi im TV: Die Idee aus Der Kongress wird gerade erschreckend real

Robin Wright (Forrest Gump) spielt in Der Kongress eine fiktionale Version ihrer selbst. Als alternde Schauspielerin muss sie sich mit Rollen herumschlagen, die weder profitabel noch spannend sind. Da lockt sie Studioboss Jeff Green (Danny Huston) mit dem Angebot, gegen viel Geld ihren Körper und Geist scannen zu lassen. Künftig wird also eine digitale Kopie Wrights Rollen übernehmen. Als die Schauspielerin sich auf den Deal einlässt, lernt sie dessen ungeahnte Konsequenzen kennen.

Vor 10 Jahren war die Prämisse von Der Kongress ein interessantes Gedankenspiel. Aber mittlerweile kämpfen streikende Schauspieler mit großen Studios tatsächlich um die Rechte ihres digitalen Ebenbilds (via The Verge ). Eine Marvel-Darsteller:in berichtet im Gespräch mit NPR bereits davon, gescannt und potenziell optisch kopiert worden zu sein.

Bei digital verjüngten Versionen von Harrison Ford in Indiana Jones und das Rad des Schicksals oder Carrie Fisher in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers ist es schwer vorstellbar, wie die Vision von Der Kongress nicht auf die ein oder andere Weise Realität wird. Und während viele Menschen sich an den neuen Möglichkeiten erfreuen, sind Millionen von ihnen davon verstört.

Wann läuft Der Kongress im TV?

Der Kongress läuft am heutigen Samstag, den 19. August 2023, um 22:25 Uhr auf One. Neben Robin Wright und Danny Huston ist unter anderem Harvey Keitel (Reservoir Dogs) vor der Kamera zu sehen.

