Heute im TV: Einer der härtesten Superhelden-Filme der letzten 10 Jahre, der fast 800 Mio. eingespielt und damit alle überrascht hat

Dieser Superhelden-Film hat das Kino nachhaltig verändert und schrieb eine riesige Erfolgsgeschichte. Heute läuft das extrem unterhaltsame Action-Fest im TV.

Jahrelang hatte das florierende Superheldenkino einen großen Bogen um allzu brutale Heldinnen und Helden gemacht. 2016 änderte sich das schlagartig: Deadpool fegte durch die Lichtspielhäuser, hinterließ eine Blutspur und die Erkenntnis, dass Superhelden-Filme für Erwachsene durchaus erfolgreich sein können. Heute läuft Ryan Reynolds' erster Teil im TV. Alternativ könnt ihr Deadpool bei Disney+ streamen *.

Was hinter der Erfolgsgeschichte steckt und wie es mit Deadpool bald weitergeht, erfahrt ihr hier.

Ryan Reynolds' brutale Superhelden-Komödie war ein Überraschungserfolg und führte zu Deadpool 3

Die Produktion: Niemand in Hollywood glaubte an den Erfolg von Deadpool. Die Macher Tim Miller (Regisseur), Rhett Reese, Paul Wernick (Drehbuch) und Ryan Reynolds (Produzent) erhielten von 20th Century Fox ein für Superheldenverhältnisse relativ geringes Budget von 58 Millionen US-Dollar. Die Gegenleistung: kreative Freiheit und das alternativlose R-Rating (entspricht der deutschen FSK 16-Einstufung)

Der unfassbare Erfolg: Das Rezept ging auf, deutlich besser als erwartet. Deadpool spielte laut Box Office Mojo 782 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen ein – der bis dahin erfolgreichste Film mit R-Rating jemals. Seitdem erschienen weitere Superhelden-Filme, die sich explizit an ein reiferes Publikum richten und Deadpool von der Spitzenposition verdrängten: Deadpool 2 (2018) und Joker (2019).

20th Century Fox/ Disney Deadpool

Wann kommt Deadpool 3 in die Kinos? Deadpool 3 startet planmäßig am 1. Mai 2024 in den Kinos. Der Termin könnte sich durch den Streik der Autor:innen (inzwischen beendet) und der Schauspielenden aber noch verschieben.



Worum geht es in Deadpool? Der Elite-Söldner Wade Wilson ist unheilbar an Krebs erkrankt. Um dem Tod doch noch zu entkommen, stellt er seinen Körper für ein Experiment zur Verfügung. Das Prozedere läuft anders als erwartet: Den Krebs ist er los. Aber zusätzlich verfügt Wade plötzlich über Selbstheilungskräfte, außerdem wurde seine Haut verbrannt. Unter dem Namen Deadpool will er sich an den Verantwortlichen rächen – und trifft dabei andere X-Men wie Colossus (Stefan Kapicic) und Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand).

TV oder Stream: Wann und wo läuft Deadpool?

Deadpool läuft heute am Freitag um 20:15 Uhr bei ProSieben, allerdings in einer geschnittenen Fassung. Die Wiederholung am Sonntag um 22:10 Uhr zeigt die Uncut-Version. Außerdem könnt ihr Deadpool bei Disney+ streamen, ebenfalls ungeschnitten.

